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Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

160 βουλευτές ψήφισαν «υπέρ»

The LiFO team
The LiFO team
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΣΗ ΑΣΥΛΙΑΣ Facebook Twitter
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή / Φωτ.: Eurokinissi
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Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε με 160 ψήφους «υπέρ» την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, 63 βουλευτές ψήφισαν «κατά» και άλλοι 6 «παρών». Η αίτηση άρσης της ασυλίας της κας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Με μηνύει ποιος; Ο κουμπάρος της κας Ντόρας Μπακογιάννη, ο Νταβέλης, Αχιλλέας Νταβέλης. Και με μηνύει για ποιο πράγμα; Γιατί είπα την αλήθεια μέσα στη Βουλή, ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργίας της κλινικής του, του ANIMUS. Αφαιρέθηκε, είναι αλήθεια», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι είπε στη Βουλή

«Με μηνύει. Πότε με μηνύει; Τον Φλεβάρη του 2026. Πότε δηλαδή; Όταν έχει δοθεί η εντολή σε όλους να πέσουν πάνω μου. Και πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν, να με απενεργοποιήσουν για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη ”Βιολάντα”, για τις υποκλοπές» συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν θα με απενεργοποιήσουν. Ο Νταβέλης είναι άλλος ένας κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη που μου επιτίθεται. Ο προηγούμενος ήταν ο Ξυλούρης ή ”Φραπές” που είπε μέσα στη Βουλή ότι θα μου στρίψει το λαρύγγι και θα με σκοτώσει» τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Αυτή πρέπει να είναι η δέκατη αίτηση άρσης ασυλίας μου και μπορείτε να φέρετε και εκατόν δέκα. Οι υπόδικοι ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου. Και γιατί ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου; Συγκαλύπτονται ευθύνες για κακουργήματα, συγκαλύπτονται ευθύνες κυβερνητικών προσώπων για πενήντα επτά θανάτους στο έγκλημα των Τεμπών, για αμύθητα ποσά στη Σύμβαση 717, για αμύθητα, ομοίως, ποσά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές όπου θα έπρεπε να έχετε γκρεμίσει το σύμπαν μετά τη συνέντευξη Γρηγόρη Δημητριάδη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πολιτική

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