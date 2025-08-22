Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Χωρίς απινιδωτή, ο "πολιτικός των απινιδωτών"», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Kids Save Lives

«Χωρίς απινιδωτή, ο "πολιτικός των απινιδωτών"», αναφέρει αποχαιρετώντας τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Kids Save Lives, επισημαίνοντας την εμπλοκή του πρώην υπουργού ώστε να είναι τα μηχανήματα αυτά διαθέσιμα σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, υπέστη ανακοπή καρδιάς σε πολυσύχναστη παραλία της Χαλκιδικής, λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης. Στην παραλία δεν υπήρχε απινιδωτής ή ναυαγοσώστης, με αποτέλεσμα ο γιατρός και ο διασώστης που βρίσκονταν τυχαία στο σημείο να μπορούν να κάνουν μόνο ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Στα 59 του χρόνια, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, που είχε διατελέσει επί 4 χρόνια υφυπουργός Οικονομικών, πέθανε τελικά από την ανακοπή καρδιάς που υπέστη στην Ακτή Καλογριάς στη Χαλκιδική.

«Τον Αύγουστο του 2021 επισκεφτήκαμε στη Βέροια τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, παρακαλώντας τον να μειώσει τον Φ.Π.Α. Απινιδωτών για να γίνουν περισσότερο ΠΡΟΣΙΤΟΙ στην Ελληνική Κοινωνία. Ο κ. Βεσυρόπουλος ενθουσιαστηκε με την ιδέα και εισηγήθηκε θετικά στον τέως Υπ. Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα , με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ Απινιδωτών στο 6%, κάτι που εκτίναξε τις παραγγελίες,ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ τον αριθμό τους!», αναφέρει σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο οργανισμός Kids Save Lives και συνεχίζει:

«4 χρόνια μετά, η ζωή ΑΔΙΚΕΙ αυτόν τον άνθρωπο. Στα 59 του χρόνια κι ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής με την οικογένεια του, κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα. Παρά την άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από Διασώστη του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας, παρά την ενεργοποίηση του iSAVElives app και την ανταπόκριση της Αντιδημάρχου Σιθωνίας και εθελόντριας εκπαιδεύτριας KSL κ. Όλγας Πατσουρακου, παρά την ανταπόκριση ενός ασθενοφόρου και μιας μηχανής ΕΚΑΒ και της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής που παρείχαν, και παρά τις 7 απινιδώσεις που ακολούθησαν, ο χρόνος πέρασε, ο καλός μας κύριος Απόστολος δεν επανήλθε ποτέ στη ζωή.

»Ο άνθρωπος που βοήθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου Απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει Απινιδωτή, κάτι που στην επαρχία σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων. Προτείνουμε, στη μνήμη του, η Ελληνική Κυβέρνηση να αποφασίσει να μπουν ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ σε κάθε ξενοδοχείο, beach bar, παραλία, πλατεία, σχολείο, γήπεδο, σύλλογο, σταθμό, ΜΜΜ, Υπηρεσία και δημόσιο χώρο -που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών-, ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!

»Αλλιώς τίποτα δεν θα αλλάξει και θα παραμείνουμε οι τελευταίοι της Ευρώπης. Είναι θέμα Δημόσιας Υγείας: Με Νόμο του Κράτους η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ στα σχολεία, με Νόμο του Κράτους & οι Απινιδωτές σε κάθε χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας πολιτών και των δεκάδων εκατομμυρίων τουριστών. Να δώσει δύναμη ο Θεός στην σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και σε όσους σήμερα έκαναν την ΥΠΕΡΒΑΣΗ τους στην επιχείρηση διάσωσης».

Το γεγονός επισημαίνει και ο Διευθυντής ΕΣΥ, επεμβατικός καρδιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Αντώνης Σαμαράς, που γράφει σε ανάρτησή του: «Είναι αδιανόητο ότι σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Χαλκιδικής που κάνουν τζίρο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τη μέρα δεν υπήρχε αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής και εκπαιδευμένοι στην ΚΑΡΠΑ ναυαγοσώστες. Το ΕΚΑΒ ήρθε πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ (όποιος ξέρει την περιοχή καταλαβαίνει πόσο άμεσα έφτασε) και τότε πλέον έγινε απινίδωση αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά. Και συνέβη σε έναν άνθρωπο που πρωτοστάτησε στην τοποθέτηση απινιδωτών σε δημόσιους χώρους μειώνοντας το ΦΠΑ. Κατά τα άλλα τα beach bar χρεώνουν 50-100 ευρώ το σετ ξαπλώστρες και 8 ευρώ το φρεντο. Αυτή είναι η Ελλάδα».