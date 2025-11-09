Αντώνης Σαμαράς: Η απάντηση σε ερώτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ενδεχόμενο της δημιουργίας νέου κόμματος.

Στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, η οποία προβλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και δήλωσε «λυπημένος για το όπως είναι τώρα που μόνο κατ' όνομα είναι Νέα Δημοκρατία».

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε μια αναφορά στην απώλεια της κόρης του Λένας, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

«Σας ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια και εγώ και η Γεωργία (η σύζυγός του), ο γιος μου, ο Κώστας από καρδιάς και τον ελληνικό λαό και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά αλλά και μας στήριξε. Το λέω με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω για αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μας, μαζί μας» ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.

Αν και δεν απάντησε για τη δημιουργία νέου κόμματος, ο Αντώνης Σαμαράς άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου κόμματος, μια εξέλιξη την οποία, θα μοιραστεί, όπως είπε απευθείας με τον ελληνικό λαό.

Για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία:

Για τη διαγραφή του από τη ΝΔ, ο Αντώνης Σαμαράς, ανέφερε, ότι: «Εγώ γεννήθηκα στη ΝΔ από την ΟΝΝΕΔ από βουλευτής στα 26 μου υπερήφανος για παράταξη Καραμανλή, υπηρέτησα με σθένος την παράταξη της ΝΔ και όταν διαφώνησα με την –πολιτική Μητσοτάκη για το Μακεδονικό παραιτήθηκα από βουλευτής. Σε ζητήματα αξιών δεν συμβιβαστικά ποτέ. Δεν πήγα ποτέ σε άλλο κόμμα, σε άλλη παράταξη. Έμεινα για πολλά χρόνια σπίτι μου, την παράταξη δεν την εγκατέλειψα ποτέ. Εγώ πρότεινα για πρόεδρο της ΝΔ τον Κωστή Στεφανόπουλο. ‘Όταν έγινε πρόεδρος ο Κώστας Καραμανλής έκλεισα την πολιτική άνοιξη. Είμαι ο πρώτος εκλεγμένος από τη βάση της ΝΔ, Πρόεδρος της ΝΔ. Και όταν το 2015 μας έριξε η συμμαχία του ψεύδους εγώ παρέδωσα συντεταγμένα τη ΝΔ με ένα ποσοστό που είχε χάσει 1% από τις προηγούμενες εκλογές».

«Άφησα πίσω μία περήφανη παράταξη με στόχο την ενότητα του κόμματος και ύστερα στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023, αλλά έλεγα και λέω και θα λέω πάντα τη γνώμη μου με σκοπό να βοηθήσω τη χώρα μου και την παράταξη. Η διαφωνία και οι ενστάσεις μόνο καλό μπορούν να κάνουν, όταν οι ηγεσία δεν αποσκοπεί κάπου αλλού».

«Το σημερινό αυτό ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί. Στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον ιδρυτή. Έχουν κάνει μία παρέα χωρίς κάποια ιδεολογία, χωρίς ηθική.. Λειτουργούν σαν να λειτουργούν εταιρεία. Δεν τους νοιάζουν οι άνθρωποι, οι ιδέες…Είναι αυτούς που έλεγε ο Λουντέμης, ζεστοθεσούληδες. Θέλουν κόμμα με ιδιοκτήτη, με μόνο στόχο την εξουσία. Κοιτάζουν μόνο τα νούμερα. Θυμάστε τι μου έλεγαν για το γάμο των ομοφύλων;» είπε και τόνισε ότι αυτή η νοοτροπία τους έχει κάνει αλαζόνες.

«Αισθάνομαι περήφανος για τη Νέα Δημοκρατία και λυπημένος για το όπως είναι τώρα που μόνο κατ' όνομα είναι Νέα Δημοκρατία» είπε ακόμη.

Για το ενδεχόμενο νέου κόμματος:

«΄ Όλο αυτόν τον καιρό διαβάζω και ακούω διάφορα σενάρια για μενα χωρίς εγώ να έχω μιλήσει», συνέχισε σε άλλο σημείο της συνέντευξης και συμπλήρωσε, ότι:

«Με βάζουν στις δημοσκοπήσεις για να μετρήσουν ένα κόμμα, που δεν υπάρχει. Παρόλο που δεν υπάρχει παίρνει σε δημοσκοπήσεις 16%».

«Αλλά έχει ανάγκη και από μία αποφασισμένη κοινωνία για την αναγέννηση της πατρίδας. Μια αναγέννηση που απαιτεί θέληση, πείσμα, κόπο, όχι εύκολες λύσεις. Γιατί πρέπει να ξαναβρούμε οι Έλληνες τις αρετές μας, τις συλλογικές μας αξίες ως κοινωνία και να τις εισαγάγουμε και στην παιδεία. Μόνον έτσι θ’ αναγεννηθεί ο Ελληνισμός. Αυτές είναι αλήθειες που όλοι τις λένε. Δεν τις λέω μόνον εγώ. Για μένα, ναι, γνωρίζω τι λέγεται. Και αυτοί που με πάνε κι αυτοί που δεν με πάνε, ξέρουν και παραδέχονται τουλάχιστον ότι τα έβγαλα πέρα με τα δύσκολα, χωρίς όμως να δώσω ποτέ δικαιώματα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Και αυτό με τιμά», συμπλήρωσε.

«Αλλά προσέξτε», τόνισε «Είμαι ένας πολιτικός που έχει κατακτήσει όλα τ’ αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του Πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου ‘ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή.

Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Το του οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι», κατέληξε ο Αντώνης Σαμαράς.