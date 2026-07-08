Αντιπαράθεση Νταβούτογλου-Χατζηβασιλείου για Κύπρο: «Η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το ένα τρίτο»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, στο πλαίσιο του 30ού ετήσιου συνεδρίου του Economist Impact, με επίκεντρο το Κυπριακό.

Η συζήτηση, η οποία αφορούσε αρχικά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μετατράπηκε σε μια ευθεία σύγκρουση γύρω από τα γεγονότα του 1974, το Σχέδιο Ανάν και το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού.

Αντιπαράθεση Νταβούτογλου-Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου υποστήριξε ότι το σημερινό αδιέξοδο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απόρριψη του Σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά το 2004. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο το πολιτικό πρόβλημα παρέμενε άλυτο. Επιπλέον, υπερασπίστηκε τη θέση ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο είναι δικαιολογημένη και εδράζεται στο διεθνές δίκαιο.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αντέδρασε άμεσα, απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις και τονίζοντας ότι το βασικό δεδομένο στο Κυπριακό είναι η παράνομη τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή σημαντικού τμήματος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974. Υπογράμμισε ότι η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να παραγνωρίζεται ούτε να υποκαθίσταται από διαφορετικές ερμηνείες των ιστορικών γεγονότων. Παράλληλα, χαρακτήρισε απολύτως ορθή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κυπριακή Δημοκρατία στους κόλπους της και επανέλαβε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

«Η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το ένα τρίτο της Κύπρου», ανέφερε, βάζοντας το ζήτημα στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι στη λογική των τουρκικών συμψηφισμών.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Νταβούτογλου επανέλαβε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι «δίκαιη», με τον υφυπουργό να τον διακόπτει, επισημαίνοντας ότι στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε παράνομη εισβολή και καλώντας την Τουρκία να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Η τοποθέτησή του προκάλεσε το χειροκρότημα του κοινού ενώ η συζήτηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το βαθύ χάσμα ανάμεσα στις ελληνικές και τουρκικές θέσεις για το Κυπριακό.

«Η Ευρώπη δεν είναι μόνο γεωστρατηγική δύναμη. Η πραγματική της ισχύς είναι οι αρχές της: η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η κοινωνική συνοχή. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι η πολιτική και αξιακή βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος θέλει να γίνει μέλος της, δεν καλείται απλώς να τα αποδεχθεί. Καλείται να τα πιστεύει. Και οι αρχές δεν ισχύουν α λα καρτ. Δεν μπορεί η Ευρώπη να καταδικάζει- και σωστά- τη ρωσική κατοχή σε έδαφος υποψήφιας χώρας, της Ουκρανίας, και την ίδια στιγμή να προσπερνά το γεγονός ότι μια άλλη υποψήφια χώρα, η Τουρκία, κατέχει έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου. Δεν είναι ένα θέμα που κλείνει επειδή ενοχλεί. Είναι θέμα συνέπειας, αξιοπιστίας και της ίδιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας» τόνισε, από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου που συμμετείχε ως ομιλήτρια.

Η στιγμή της αντιπαράθεσης Νταβούτογλου-Χατζηβασιλείου:

Η τοποθέτηση του Αχμέτ Νταβούτογλου:

Η τοποθέτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου:

Η τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου: