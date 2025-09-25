Άννα Διαμαντοπούλου για την αναφορά της στη Μαρία Καρυστιανού: «Παρουσιάζεται απόκομμα με κοπτοραπτική»

Η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε πριν λίγες ημέρες στη Μαρία Καρυστιανού, στη διάρκεια ομιλίας της στη νομαρχιακή επιτροπή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτησή της προκάλεσε αντιδράσεις, με την ίδια να επανέρχεται μέσω ανάρτησης, διευκρινίζοντας ότι απομονώθηκε απόκομμα της ομιλίας της «με κοπτοραπτική».

Η κυρία Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι «ως πολίτης και ως μητέρα σέβομαι βαθιά τον πόνο της κυρίας Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη». Τόνισε ότι «σε αυτό το θέμα παραμένουμε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι δίπλα της σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια».

Στο πολιτικό σκέλος, η πρώην υπουργός σημείωσε ότι η κυρία Καρυστιανού ηγείται μιας κίνησης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετικό ρόλο: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, με θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και στόχο τη διακυβέρνηση. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας».

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ανέφερε ότι «η ομιλία αυτή έγινε πριν από έξι ημέρες, χωρίς κανένα πρόβλημα», αλλά «ξαφνικά παρουσιάστηκε απόκομμα με κοπτοραπτική, την ίδια ώρα σε πολλά sites». Παρόμοια πρακτική, πρόσθεσε, εφαρμόστηκε και με ομιλίες άλλων στελεχών (Γερουλάνου, Δούκα), ώστε να ανακυκλώνεται η συζήτηση γύρω από τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ αντί για την εξωτερική πολιτική.

Η κυρία Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι «σωστά έγιναν οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη» και πως το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε αυτές, τονίζοντας ότι άλλο πράγμα είναι οι κινήσεις διαμαρτυρίας και άλλο η λειτουργία ενός θεσμικού κόμματος.

Αναγνώρισε ότι «κάποιοι καλοπροαίρετα ενοχλήθηκαν ή στενοχωρήθηκαν» και σε αυτούς απευθύνθηκε «με το ηθικό και το πολιτικό σκέλος» της απάντησής της. Παράλληλα, έκανε λόγο για «υπερεξοπλισμό της Νέας Δημοκρατίας στη διακίνηση ειδήσεων», αφήνοντας αιχμές για το πώς πακετάρονται και διακινούνται αποσπάσματα ομιλιών.

Το απόσπασμα με την αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού: