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Πολιτική

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γιάννης Δραγασάκης

Ο Γιάννης Δραγασάκης ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας βουλευτής

The LiFO team
The LiFO team
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Ο Γιάννης Δραγασάκης ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δραγασάκης ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας βουλευτής.

Τι ανέφερε ο Δραγασάκης

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Γ. Δραγασάκης αναφέρει:

«Επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για την Αριστερά.

Πρόθεσή μου είναι, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να συμβάλω στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα οι λαϊκές τάξεις και η νέα γενιά.

Παράλληλα, από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς, θα προσπαθήσω να συμβάλω στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με στόχο την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα».

Πολιτική

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