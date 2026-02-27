Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη στη Βουλή για υποκλοπές: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη όσο εσείς επί Τσίπρα

Ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στη Βουλή, στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», τόσο για την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για το ζήτημα των υποκλοπών όσο και για το ακριβό κόστος της ενέργειας που πληρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές.

«Η ιστορική δικαστική απόφαση δικαιώνει όχι εμένα αλλά όσους τόλμησαν με ακεραιότητα και δημοκρατική ευθύνη να σταθούν απέναντι σε επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές. Η απόφαση αυτή συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία σας», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και πρόσθεσε πως «άνοιξε ξανά τον δρόμο ουσιαστικής έρευνας- σε βαθμό κακουργήματος αυτή τη φορά- του σκανδάλου που φέρει την υπογραφή σας και εξέθεσε τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε άρον άρον και στο πόδι σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η απόφαση επιβεβαίωσε ότι «η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα «λάθος», όπως δηλώσατε κάποτε, αλλά ένας οργανωμένος παρακρατικός μηχανισμός, που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονόμευσε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς». Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, τις χαρακτήρισε θλιβερές και τόνισε πως «αντί να απολογηθείτε που γίνατε συνώνυμο ηθικής και θεσμικής παρακμής, έχετε το θράσος να επιτίθεστε λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις της και τις εφαρμόζω. Για αυτό σας αφήνω εδώ στο έδρανο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να την εφαρμόσετε!».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε ότι εμπιστεύεται «την Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν κι εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη στη Βουλή για υποκλοπές: Διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία;

Εστιάζοντας στο ότι η δικαστική απόφαση αφορά «κάποιους ιδιώτες» επισήμανε ότι οι ιδιώτες που καταδικάστηκαν παγίδευσαν το μισό υπουργικό σας συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων.

«Αλήθεια διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία; Κατασκοπεία, κ. Μητσοτάκη! Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα; Ποιες θα είναι νομικές ενέργειες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που κάποιοι μάλιστα είναι και κάτοικοι τρίτων χωρών; Ο πρωθυπουργός που ορκίστηκε να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα, πρέπει σήμερα να μας πει τι θα κάνει για εκείνους που οργάνωσαν αυτό το παρακράτος εις βάρος της εθνικής ασφάλειας. Είστε περήφανος που αυτό συνέβη στη χώρα μας στη δική σας θητεία; Η εθνική ασφάλεια δεν είναι για παράνομα παιχνίδια εξουσίας, κύριε Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την ανακοίνωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει εκ νέου εξεταστική επιτροπή, ανέφερε ότι «η έρευνα του δικαστηρίου αποκάλυψε ότι οι βουλευτές σας παραβίασαν τον όρκο τους και οργάνωσαν μια εξεταστική-παρωδία με στημένες ερωτήσεις, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του παρακράτους. Η εξεταστική επιτροπή θα γίνει για να έρθουν όσοι κρύφτηκαν από την ευθύνη τους παραβιάζοντας τον όρκο τους». Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι επειδή κατέκτησαν την εξουσία, το κράτος τους ανήκει.

«Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα: το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Για να τελειώνουμε με την ατιμωρησία και τη διαφθορά, που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να ανοίξει τα φτερά της. Η αλήθεια θα λάμψει και θα είναι μέρα μεσημέρι», τόνισε.

Σχετικά με το ακριβό ενεργειακό κόστος ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα, σχεδόν 5 φορές πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. «Αντί να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, έγινε η κότα με τα χρυσά αυγά για τα golden boys. Ένα πελατειακό εργαλείο διανομής παχυλών διαφημιστικών πακέτων και επενδύσεων», πρόσθεσε και ισχυρίστηκε ότι «τα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια αποδείχθηκαν καλοστημένη παγίδα. Μεταφέρατε όλο το ρίσκο στον καταναλωτή. Αυτό δεν είναι απελευθέρωση αγοράς. Είναι ασυδοσία άνευ όρων και ορίων».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση, χωρίς επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση, τονίζοντας ότι «η κατανομή του ενεργειακού χώρου της χώρας μας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής σας, κύριε Μητσοτάκη».

Μίλησε για βιαστικό κλείσιμο της 5η ΑΗΣ στην Πτολεμαΐδα, απόφαση, που όπως είπε, είναι ευθεία υπονόμευση του δημοσίου συμφέροντος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, τέλος, ζήτησε εξηγήσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο κι εάν ισχύουν όσα ακούγονται για ευθύνες της Κύπρου ή αντιρρήσεις της Τουρκίας.