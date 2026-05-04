Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών» – Τι είπε για εκλογές, Καστανίδη και Τσίπρα

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, με αιχμή το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη λειτουργία των θεσμών αλλά και τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για θεσμικές εκτροπές, υποστηρίζοντας ότι «είναι πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του και είναι πρωθυπουργός των εκτροπών», ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα της διαφθοράς σημείωσε ότι «μας λένε για το ρουσφέτι και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε την κατάσταση στη χώρα ως προβληματική σε πολλά επίπεδα, τονίζοντας ότι «όλα όσα ζούμε είναι μια δυστοπία» και ότι «δεν είμαστε κανονική ευρωπαϊκή χώρα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αλλαγή πορείας με ενίσχυση των θεσμών και σεβασμό προς τους πολίτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα της καθημερινότητας, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη πίεση στους πολίτες λόγω της ακρίβειας. «Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, με την ακρίβεια να πιέζει ασφυκτικά», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς.

Ανδρουλάκης για δημοσκοπήσεις: «Η διαφορά φαίνεται μεγάλη, αλλά θα αποδειχθεί πολύ μικρή»

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι η εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις δεν θα επιβεβαιωθεί στην κάλπη. «Η διαφορά φαίνεται μεγάλη, αλλά θα αποδειχθεί πολύ μικρή», είπε, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος δεν αντέχει άλλο» και ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί «να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία».

Αναφερόμενος στις προγραμματικές θέσεις του κόμματός του, ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόταση για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, την οποία χαρακτήρισε «εμβληματική» για το ΠΑΣΟΚ. Όπως εξήγησε, το μέτρο θα αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις – κυρίως άνω των 20 εργαζομένων – και θα συνοδευτεί από φορολογικά κίνητρα.

«Προτείνουμε πιλοτική εφαρμογή, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις, αλλά εκείνες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το μοντέλο», σημείωσε, απορρίπτοντας την κριτική ότι πρόκειται για οριζόντια εφαρμογή. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά στο εξωτερικό, διατηρήθηκε σε ποσοστό 93%.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει έμφαση σε πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, επισημαίνοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και η στέγαση.

Το ΠΑΣΟΚ θα ερευνήσει «μέχρι και το τελευταίο ευρώ» της διακυβέρνησης της ΝΔ

Αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε καμία συμφωνία με την κυβέρνηση για τα πρόσωπα, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο επιλογής τους.

Παράλληλα, επανήλθε στην κριτική του για τη λειτουργία των θεσμών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απαξιώνει το Κοινοβούλιο και «εργαλειοποιεί» κρίσιμα ζητήματα, ενώ τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ερευνήσει «μέχρι και το τελευταίο ευρώ» της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Στο εσωκομματικό πεδίο, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, υπενθυμίζοντας ότι το πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία όρια θητειών για τα κομματικά και κοινοβουλευτικά αξιώματα.

Όπως σημείωσε, η απόφαση προβλέπει έως πέντε θητείες για τους βουλευτές, τρεις για τους ευρωβουλευτές και αντίστοιχα τρεις για τους επικεφαλής τριτοβάθμιων οργανώσεων. «Ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν στο συνέδριο για να διαφωνήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στάση του δεν αποτελεί έκπληξη. «Είναι συνεπής με τους χαρακτηρισμούς του, τους ίδιους έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για τον Κώστα Σημίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου», είπε.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τα σενάρια για νέα κόμματα, σχολίασε ειδικά το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ. «Η ΝΔ πολεμά όποιον της παίρνει ψήφους. Η αποσυσπείρωσή της δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι οι μετακινήσεις ψηφοφόρων ευνοούν κυρίως το ΠΑΣΟΚ.

«Αν η δυσαρέσκεια κατευθυνθεί κάπου, θα κατευθυνθεί προς εμάς — και γι’ αυτό μας πολεμούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει ένα διαφορετικό πολιτικό αφήγημα που τη βολεύει.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή και η επιστροφή της χώρας σε μια «κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία», με ισχυρούς θεσμούς και κράτος δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι «οι πολίτες ζητούν κάτι διαφορετικό από τη σημερινή κατάσταση».