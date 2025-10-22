Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Κάνει επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στον Αγνωστο Στρατιώτη»

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ. Ο Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εργαλειοποίησε ένα σύμβολο εθνικής ενότητας για να λύσει εσωκομματικά ζητήματα» της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στο θέμα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι εργαλειοποίησε ένα σύμβολο εθνικής ενότητας για να διχάσει την κοινωνία με μόνο στόχο να επιδείξει εσωκομματική πυγμή», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «μια επίδειξη ισχύος πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα».

Ο Ανδρουλάκης επέκρινε τον πρωθυπουργό για την προσπάθεια δημιουργίας τεχνητών διλημμάτων, ενώ τόνισε πως η νομοθεσία για την προστασία των δημοσίων μνημείων και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι ήδη σαφώς καθορισμένη:

«Άραγε τι ψηφίζει σήμερα η Βουλή, όταν μεταξύ τους στην κυβέρνηση δεν έχουν λύσει ούτε τα αυτονόητα; Αφήστε κατά μέρος τα ψευτοδιλήμματα, κ. Μητσοτάκη».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «μαθήματα αντιπολίτευσης» και του καταλόγισε σειρά θεσμικών παρεκτροπών:

«Δεν δικαιούται να κάνει μαθήματα αντιπολίτευσης ένας πρωθυπουργός που εμπόδισε τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του, που “έπαιξε” με το άρθρο 86, που έστησε παρακρατικούς μηχανισμούς παρακολουθώντας μέχρι και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε υποστηρίζοντας ότι η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν παραπέμπει σε ευρωπαϊστή ηγέτη, αλλά σε «πολιτικά αδίστακτο πρωθυπουργό που βυθίζει τη χώρα στη διαφθορά και την αναξιοπιστία».