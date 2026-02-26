Ανδρουλάκης για υποκλοπές: «Δικαίωση η δικαστική απόφαση» - Πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας αρχικά την πλήρη ικανοποίησή του με τη δικαστική απόφαση για τους κατηγορούμενους, τη χαρακτήρισε παράλληλα ως «απόφαση σταθμό, νίκη και δικαίωση του αγώνα» που έδωσε και τεράστια ήττα της ΝΔ και του παρακράτους που οργανώθηκε, όπως είπε, από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Δέχθηκα πόλεμο αλλά στάθηκα όρθιος, θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται - και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Η Δημοκρατία θα νικήσει» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Νίκος Ανδρουλάκης: Ανακοίνωσε δύο πρωτοβουλίες

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε και δύο πρωτοβουλίες, στις οποίες θα προβεί το κόμμα του το επόμενο χρονικό διάστημα για το ζήτημα των υποκλοπών:

πρώτον, το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, και

για να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, και δεύτερον, θα καταθέσει αίτημα για σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς -σύμφωνα με τον κ Ανδρουλάκη- «η προηγούμενη διαδικασία κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε».

Υποστήριξε επίσης ότι η απόφαση του Δικαστηρίου εκθέτει την ηγεσία της Δικαιοσύνης ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν θεωρεί ότι η απόφαση δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα απάντησε πως στην αυριανή αντιπαράθεσή του, στην Ώρα του Πρωθυπουργού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα ζητήσει εξηγήσεις καθώς αλλάζει η ατζέντα και ρίχνει φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις, πως είναι απαραίτητη η πολιτική αλλαγή και για τα θέματα της παραβίασης του κράτους δικαίου.

Σχολίασε την ανάρτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά, ωστόσο υπογράμμισε πως «με μεγαλύτερη ευκολία θα έπρεπε να μιλούν όσοι σεβάστηκαν το κράτος δικαίου και ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός προσπάθησε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι η υπόθεση θα είχε αρχειοθετηθεί αν δεν είχε ακούσει τις συμβουλές των δικηγόρων του αλλά όσους τού ασκούσαν κριτική για τη νομική οδό που επέλεξε. «Άρα όποιος μιλάει ας κάνει πρώτα την αυτοκριτική του - και να πουν σήμερα γιατί πανηγυρίζουν, διότι φάσκουν και αντιφάσκουν». Διατύπωσε ακόμη ερωτηματικά για την στάση όσων κυβερνητικών και κρατικών παραγόντων, που παρακολουθούντο μέσω του Preatador, αναφέροντας ότι ούτε προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ούτε κατέθεσαν στο δικαστήριο ούτε σχολίασαν την απόφαση.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «η Δημοκρατική Παράταξη κινείται στη βάση αρχών και αξιών και η στάση της είναι ακλόνητη. Δεν μπορούν να έχουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα όσοι οργάνωσαν το παρακράτος ούτε όσοι κρύφτηκαν».