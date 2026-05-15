Ανδρουλάκης για δημοσίευμα για ακίνητο: Δεν υπάρχει «Κατακουζηνός», είναι μούφα

Συνέντευξη στο Action24 έδωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Χθες, ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, έπειτα από ανάρτηση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Επικαλούμενος δημοσίευμα, ο υπουργός Υγείας έκανε αναφορά σε ενοικίαση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήρισε «τυχοδιώκτη συκοφάντη» τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον κατηγόρησε ότι «εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Τις ανακοινώσεις που εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη, διαδέχτηκε το ίδιο βράδυ, χθες, η τηλεοπτική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε πως «η ηθική και η αξιοπρέπειά μου είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες», ενώ την ίδια ώρα επιχείρησε να αποδομήσει βήμα-βήμα το δημοσίευμα που τον εμφάνισε ως αποδέκτη ενοικίων αξίας 1,2 εκατ. ευρώ.

Ανδρουλάκης για ακίνητο: Δεν υπάρχει «Κατακουζηνός», είναι μούφα

Παράλληλα, επιτέθηκε και στο «οργανωμένο μιντιακό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας» το οποίο όπως υποστήριξε επιχειρεί την ηθική του εξόντωση, περιγράφοντας το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός και κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτους δημοσιογράφους», που «στήνουν δημοσιεύματα» και στη συνέχεια τα αναπαράγουν υπουργοί, βουλευτές και μιντιακοί βραχίονες της Νέας Δημοκρατίας.

Η απάντηση Ανδρουλάκη για τον «Κατακουζηνό» μετά το 13ο λεπτό:

«Το οργανωμένο σύστημα, ''Ομάδα Αλήθειας'', Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διάφορα σάιτ που γράφουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι είναι για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων. Εγώ απέδειξα ότι είναι συκοφαντίες όσα λένε. Για τα χρήματα, για τους διαγωνισμούς, για όλα. Και λέω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στημένο δημοσίευμα από έναν δημοσιογράφο που είναι φανταστικός» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Ακούω για αδήλωτα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω από το 2014. Εγώ ο ίδιος έστειλε επιστολή στην Επιτροπή και λέω ''κύριοι λείπουν αυτά, θα σας στείλουμε τα στοιχεία να τα φτιάξετε''. Και ενώ παλαιότερα μας ενημέρωναν, αυτή τη φορά δεν μας έστειλαν κανένα email. Μιλάμε για μεγάλη προπαγάνδα ότι είναι αδήλωτα χρήματα, από στελέχη της ΝΔ για μαύρα χρήματα. Η ηθική μου και η αξιοπρέπειά μου είναι αδιαπραγμάτευτα. Άρα αυτά τα χρήματα όχι μόνο είναι δηλωμένα αλλά είναι και φορολογημένα. Δεν ανέχομαι να μου κουνούν το μαντήλι της ηθικής όταν είναι μπλεγμένοι σε δικογραφίες».

«Μούφα ο Κατακουζηνός, δεν υπάρχει» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον συντάκτη του δημοσιεύματος που τον εμφάνισε να εισπράττει ενοίκια αξίας 1,2 εκατ. ευρώ, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ πήρε τηλέφωνο στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα που δημοσίευσε το σχετικό θέμα, θέλοντας να μιλήσει με τον δημοσιογράφο.

Αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν, καθώς «ο ιδιοκτήτης του σάιτ του είπε: ''θα μιλήσετε μαζί μου''. Και είπαμε κι εμείς: ''όχι, θέλουμε να μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει, να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες''». Δεν υπάρχει ''Κατακουζηνός'', είναι μούφα ο ''Κατακουζηνός''. Εγώ τον μόνο Κατακουζηνό που ξέρω, είναι από το ''Κωνσταντίνου και Ελένης''».

Ανδρουλάκης για Γεωργιάδη: Είναι «ψεύτης και συκοφάντης»

Όσον αφορά τα όσα του καταλόγισε ο υπουργός Υγείας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Λέει ότι υπήρχε κι άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτήριο το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν. Επέλεξαν, λοιπόν, τη φθηνότερη προσφορά και ένα κτήριο που δεν είχε κανένα φορτίο. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης».