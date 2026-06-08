Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός: Όλες οι αλλαγές στην κυβέρνηση

Ανακοινώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο ο ανασχηματισμός στην κυβέρνηση, όπως έγινε σχετικά γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6).

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Σε ό,τι αφορά την ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Καταληκτικά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος.

Ανασχηματισμός στην κυβέρνηση: Ποιοι είναι οι Γιώργος Κώτσηρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη

Ο Γιώργος Κώτσηρας είναι δικηγόρος και πολιτικός της Νέα Δημοκρατία. Γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα και σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και επανεξελέγη το 2023. Από το 2021 έως το 2023 διετέλεσε υφυπουργός Δικαιοσύνης, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι δημοσιογράφος και πολιτικός της Νέα Δημοκρατία. Γεννήθηκε το 1978 στον Πειραιά και εργάστηκε επί σειρά ετών στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο πριν ασχοληθεί με την πολιτική.

Εξελέγη βουλευτής Β' Πειραιώς με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και επανεξελέγη το 2023. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και έγινε ευρύτερα γνωστός ως πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το δυστύχημα των Τεμπών το 2024.

Η Μαριλένα Σούκουλη γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1973 όπου και ολοκλήρωσε τις μαθησιακές της σπουδές. Σπούδασε στην Πάτρα και ολοκλήρωσε τις σπουδές της, το 1996. Επέστρεψε στην Κόρινθο και ξεκίνησε την δραστηριότητα της στον ιδιωτικό τομέα ως πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός .

Από το 2006 έχει συνεχή παρουσία στα πολιτικά. Στις βουλευτικές εκλογές του 2012 ήταν υποψήφια στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στην 7η θέση.

Στις Περιφερειακές Εκλογές του 2014 ήταν υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας με το συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» , από όπου και εκλέγεται εκ νέου Περιφερειακή Σύμβουλος της Π.Ε. Κορινθίας .

Από το Ιούλιο 2019 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 εκλέγεται Βουλευτής Κορινθίας με την Νέα Δημοκρατία, ενώ τον Ιανουάριο του 2021 ορίζεται Αναπλ. Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.