ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Αλλαγές στην κυβέρνηση: Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη - Πιθανή μία έκπληξη για το υπ. Μεταφορών

Στο επίκεντρο το κενό του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή και η θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη μετά την εκλογή του ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

The LiFO team
The LiFO team
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την Πέμπτη, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, οι ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία συνεδριάζει μια ημέρα πριν τις ανακοινώσεις, την Τετάρτη.

Πληροφορίες του ΕΡΤnews μεταδίδουν ότι ο η διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών αποφάσεων για την κάλυψη των κενών που έχουν δημιουργηθεί, βρίσκεται σε εξέλιξη με το κενό του Νίκου Ταγαρά που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Τα πρόσωπα που φέρονται να εξετάζονται για την πλήρωση της θέσης του, είναι -κατά τις ίδιες πληροφορίες- τρία.

Αλλαγές στην κυβέρνηση: Εκτιμάται ότι θα προκύψουν εκπλήξεις

Μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον γύρω από τις διεργασίες που αφορούν τη θέση την οποία κατέχει σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αφού οι ίδιες πληροφορίες κάνουν αναφορές σε πιθανές ανακατατάξεις και ενδεχόμενες εκπλήξεις, που μπορεί να προκύψουν.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε, ότι η εκλογή του νέου γραμματέα αποτελεί αναγκαίο βήμα πριν τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και πως η ανάδειξη του νέου γραμματέα είναι αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας από τα αρμόδια κομματικά όργανα και όχι διορισμού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews
 

Πολιτική

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