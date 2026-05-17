Αλέξης Τσίπρας: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά»

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προέβη σε νέα ανάρτηση σχετικά με τον πολιτικό φορέα του, για τον οποίο είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές.

«Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά» αναφέρει στο νέο του βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας, το δεύτερο διαδοχικά, καθώς χθες, Σάββατο, είχε γράψει σε άλλη ανάρτηση: «τον Μάρτη ήταν νωρίς».

Αλέξης Τσίπρας: Οι εξελίξεις με το κόμμα του

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, οι τελευταίες αναφορές του Αλέξη Τσίπρα δεν θα πρέπει να θεωρούνται τυχαίες, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έχει επαναλάβει τις τελευταίες ημέρες σε δημόσιες παρεμβάσεις του ότι «τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα», περιγράφοντας ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στην πολιτική σκηνή.

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως θα κινηθεί γύρω από το αφήγημα της «κυβερνώσας Αριστεράς», όρο που χρησιμοποιεί ολοένα και συχνότερα στις ομιλίες και τις εκδηλώσεις του.

Σε πρόσφατη παρέμβασή του στο Χαλάνδρι, είχε δηλώσει ότι «η ανάγκη σήμερα δεν είναι απλώς μια ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά μια παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές».

Παράλληλα, ο ίδιος επιμένει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το όνομα και τη μορφή του νέου πολιτικού σχήματος. Όταν ρωτήθηκε ευθέως για το νέο κόμμα, απάντησε χαρακτηριστικά πως «όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

Στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Τσίπρας έχει επίσης αναφερθεί στην ανάγκη «ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης», στη δημιουργία «πυρήνων πολιτών» σε όλη τη χώρα, αλλά και σε έναν νέο πολιτικό φορέα που θα ενώσει σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική Αριστερά και πολιτική οικολογία.

Το παρασκήνιο γύρω από την ίδρυση του νέου κόμματος έχει πυκνώσει το τελευταίο διάστημα, με αρκετά δημοσιεύματα να τοποθετούν τις επίσημες ανακοινώσεις ακόμη και μέσα στον Ιούνιο.