Τσίπρας σε Γκίλφοϊλ: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν πρέπει να βασίζονται στη λογική του δεδομένου συμμάχου»

Ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και σύμφωνα με πληροφορίες, κύρια θέματα της συζήτησης που είχαν ήταν οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Σύμφωνα με πηγές της λεωφόρου Αμαλίας ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, αναφέρθηκε στους λόγους και το πλαίσιο δημιουργίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, αλλά και αλλαγής πολιτικής που χρειάζεται η Ελλάδα. Η συζήτησή του με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα εστίασε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, κυρίως στους τομείς του στρατηγικού διαλόγου άμυνας, οικονομίας και ενέργειας και τα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2015-2019.

Συνάντηση Τσίπρα - Γκίλφοϊλ: Η Μέση Ανατολή, η κατάσταση στη Γάζα και η Τουρκία στο τραπέζι της συζήτησης

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τις ίδιες πηγές, φαίνεται πως τόνισε ότι «οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας, υπογραμμίζοντας, ότι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστούν αυτά στην ευρύτερη περιοχή είναι η διπλωματία, με σημείο αναφοράς το διεθνές δίκαιο και όχι οι πολεμικές επιχειρήσεις που το παραβιάζουν.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσου τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και της γενοκτονίας στη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση. Συγχρόνως, αποτίμησε ως θετικές τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Επίσης, ανέδειξε την ανάγκη να στηριχθεί η πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του προβλήματος στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη οι ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του στην πώληση νέων αμερικανικών εξοπλισμών στην Τουρκία υπό αυτές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των F35. Ανέδειξε δε τη σημασία προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛ.Α.Σ., Χάρης Τζήμητρας, ο διπλωματικός σύμβουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου, Ανδρέας Μπούσιος.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, για τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Στο πλαίσιο των επαφών μου με σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα».

«Είχαμε μια εκτενή συζήτηση σχετικά με τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας και τη σημασία μιας ασφαλούς και ευημερούσας Ανατολικής Μεσογείου», πρόσθεσε και τέλος, τόνισε: «Οι ισχυρές συνεργασίες χτίζονται μέσω του ανοιχτού διαλόγου, και εκτίμησα ιδιαίτερα την ευκαιρία που μου δόθηκε να ανταλλάξουμε απόψεις».

Continuing my engagements with key Greek political figures, I was pleased to meet with former Prime Minister @atsipras. We had a wide-ranging conversation on the strength of the U.S.-Greece relationship and the importance of a secure and prosperous Eastern Mediterranean. Strong… pic.twitter.com/6N5JdCnwmm — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 29, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ