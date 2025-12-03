Αλέξης Τσίπρας: Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη»

Σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στο Θέατρο Παλλάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:00 το απόγευμα, ενώ από τις 17:00 θα ξεκινήσει η προσέλευση του κοινού.

H «Ιθάκη» έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή του ομιλία, αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Αναλυτικότερα στην αποψινή ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να αναλύσει μεταξύ άλλων την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές επιλογές έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο.

Σχετικά με το βιβλίο του, αναμένεται να τονίσει ότι η συγγραφή του αποτελεί ένα μήνυμα πως «δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε χωρίς μάχη τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης». Θα επισημάνει ακόμη ότι «η ιστορία δεν ανήκει αποκλειστικά σε όσους αυτοχαρακτηρίζονται νικητές».

Ο Αλέξης Τσίπρας παράλληλα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι σε όσους, όπως υποστηρίζει, «οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια». Παράλληλα, θα δηλώσει «περήφανος» για το έργο της κυβέρνησής του, κάνοντας λόγο για «αποφασιστικότητα, εντιμότητα και ανιδιοτέλεια». Θα επισημάνει ακόμη ότι το 2019 παρέδωσε μια χώρα όπου οι θυσίες του λαού δεν μετατράπηκαν, όπως λέει, σε απευθείας αναθέσεις, καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους ή κεφάλαια κρυμμένα σε αδιαφανείς οφσόρ εταιρείες.

Κλείνοντας, θα αναφερθεί στην ανάγκη η χώρα να προχωρήσει με «μια άλλη νοοτροπία και συλλογική κουλτούρα». Θα μιλήσει για μια ριζική πολιτική αναδιάταξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να επαναφέρει τους πολίτες στην ενεργό συμμετοχή. Παράλληλα, θα καλέσει σε «συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας» που θεωρεί ότι κυριαρχεί σήμερα.