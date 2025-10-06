Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, κίνηση που σηματοδοτεί μια νέα φάση στις εσωκομματικές εξελίξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η παραίτηση, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, υποβλήθηκε επισήμως το πρωί της Δευτέρας (6/10) και αναμένεται αναλυτική τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού μέσα στην ημέρα.

Στην λιτή και τυπική επιστολή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή.

Με εκτίμηση,

Αλέξης Τσίπρας».

Η επιστολή φέρει την υπογραφή του και το λογότυπο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ υπογραμμίζει την πλήρη οριστικοποίηση της αποχώρησής του από το Κοινοβούλιο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για το κόμμα, που παραμένει σε φάση ανασύνταξης μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών και την εσωτερική αναδιάταξη των δυνάμεών του.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της παραίτησης και το πολιτικό στίγμα της αναμένεται να δοθούν με δήλωση του κ. Τσίπρα αργότερα σήμερα.