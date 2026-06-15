Αλέξης Τσίπρας: «Μέσα σε 24 ώρες η ΕΛΑΣ έγινε Αξιωματική Αντιπολίτευση»

Ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Νίκαια, εγκανίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων του νεοϊδρυθέντος κόμματός του, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), βάζοντας μεταξύ άλλων το δικό του δίλημμα για τις εκλογές: «στασιμότητα ή πρόοδος», «εντιμότητα ή διαφθορά».

«Τώρα Μιλάμε: Η ΕΛ.Α.Σ ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία» είχε ως τίτλο ο κύκλος των εκδηλώσεων του κόμματος Τσίπρας, με τον πρώην πρωθυπουργό να αναφέρει: «Αυτό που έγινε στις 26 Μάη είναι πρωτοφανές στην Μεταπολίτευση, η ΕΛ.Α.Σ. μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες».

Έστειλε το μήνυμα ότι δεν ισχύει το «δεν υπάρχει εναλλακτική» που προβάλλει η κυβέρνηση και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση που θα οδηγήσει τον τόπο σε διαφορετική κατεύθυνση.

Αλέξης Τσίπρας: Ανέπτυξε τους πέντε βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης

Είπε χαρακτηριστικά: «Ακούμε από τα κυβερνητικά στελέχη ότι η προοπτική μίας διαφορετικής κυβέρνησης είναι προοπτική αστάθειας. Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες ημέρες; Είναι σταθερότητα να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς, να βουλιάζουμε στα σκάνδαλα; Και αν αυτό είναι σταθερότητα τότε ποια είναι η αστάθεια; Και αυτό το δίλημμα αφορά όλους τους πολίτες, ακόμη και αυτούς που ψήφισαν ΝΔ. Ανάμεσά τους είναι νοικοκύρηδες, άνθρωποι του μόχθου που δεν ανέχονται ούτε την ακρίβεια ούτε τη διαφθορά».

Ο Αλέξης Τσίπρας αφού άκουσε πολίτες που εξέφραζαν διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες - μαθητές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους, συνδικαλιστές, εμπόρους, νοσηλευτές, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησηw- πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τους δεκάδες χιλιάδες πολίτες της Ελλάδας που υπέγραψαν την διακήρυξη της ΕΛΑΣ.

Σημείωσε ότι «βέβαια δεν αρκεί να θέλουμε την πολιτική αλλαγή αλλά πρέπει να θέλουμε την αλλαγή πολιτικής. Αυτοί που κυβερνάνε δεν μπορούν να καταλάβουν τους απλούς ανθρώπους γιατί δεν έχουν ζήσει ποτέ ανάμεσά τους».

Κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν και σύγκριση της δικής του κυβέρνησης με την παρούσα είπε: «Εμείς αφήσαμε 37 δισ.. στα ταμεία όταν αυτοί άδειασαν τα ταμεία και πήραν και το πόμολα. Μας κάνουν μαθήματα δημοσιονομικής σταθερότητας εκείνοι που ρημάξανε την χώρα. Και αυτοί που διπλασιάσανε τα κομματικά τους χρέη».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε τους πέντε βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης, για την ενέργεια, για την κατάργηση των πανελλαδικών, για το ιδιωτικό χρέος και τα funds και την μετακίνηση με τα ΜΜΜ».