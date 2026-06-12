Αλέξης Τσίπρας κατά Κυριάκου Μητσοτάκη για το «δίπλωμα»: Αν κάποιος δεν θα έπρεπε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο ίδιος

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αρκετές φορές αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Εσάς, εάν σας πάρουν το δίπλωμα τρεις φορές, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Ε, στον κύριο Τσίπρα... του πήραν τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας».

Η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη συγκεκριμένη αναφορά του, ήλθε την επομένη.

Η απάντηση Τσίπρα στο σχόλιο Μητσοτάκη για το «δίπλωμα»

Ο πρόεδρος του κόμματος ΕΛΑΣ απάντησε στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την παρουσία του στο 7ο Forum του «Οικονομικού Ταχυδρόμου».

«Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τη χώρα, έχει μοιράσει σε ημέτερους. Συνεπώς, αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε: «Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο, γιατί θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός».