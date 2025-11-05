Αλέξης Τσίπρας: «Η εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία»

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σχολίασε την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι ως νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντάς την ως μια “νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, την κλεπτοκρατία και τις πολιτικές δυναστείες”.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Νέα Υόρκη ξεπερνά τα όρια μιας απλής αυτοδιοικητικής αναμέτρησης, καθώς –όπως έγραψε– «δείχνει σε όλο τον κόσμο πως υπάρχει εναλλακτική και ότι είναι στο χέρι μας».

«Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της κοινωνικής αδικίας και η περιφρόνηση της δημοκρατίας δεν είναι μονόδρομος», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως η ελπίδα και η αλλαγή γεννιούνται από τους ίδιους τους πολίτες που αποφασίζουν να αντισταθούν.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Η Νέα Υόρκη στέλνει σήμερα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο: μπορούμε να κάνουμε εφικτό αυτό που οι ισχυροί θεωρούν ανέφικτο».