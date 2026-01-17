Αλέξης Τσίπρας: «Δουλεύουμε μεθοδικά σε προοδευτικό συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης»

Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, σήμερα, στο «Ολύμπιον», στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το αγροτικό ζήτημα, τους θεσμούς και την κοινωνικής πολιτική μεταξύ άλλων.

Η παρουσίαση της «Ιθάκης» ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, όπου στάθηκε στο προοδευτικό, συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης, στο οποίο, όπως ανέφερε, δουλεύει μεθοδικά ο ίδιος και οι συνεργάτες του, καθώς είναι ανάγκη της κοινωνίας η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέξης Τσίπρας «επιτέθηκε» στην κυβέρνηση λέγοντας πως είναι η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης στην πιο δύσκολη συγκυρία, εσωτερική και διεθνή και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική, μιλώντας για επικίνδυνη πολιτική του δεδομένου συμμάχου που δεν θα γνωρίζει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης και «πρέπει να μας απαντήσει στο τι θα έλεγε αν απειλείται η Κύπρος ή το Αιγαίο», μετά τη δήλωσή του σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Αλέξης Τσίπρας: Οι θεσμοί και το σχέδιό του

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θέμα του επιτελικού κράτους που όπως είπε, κατάντησε ένα κράτος λάφυρο, ένα κράτος εργαλείο λεηλασίας των ευρωπαϊκών πόρων. Η χώρα, όπως είπε, είναι πρώτη σε λεηλασία των ευρωπαϊκών πόρων και τελευταία σε διαφάνεια, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στα ζητήματα του αγροτικού, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες.

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας -αυτό που τόνισε- είναι ότι αυτό το σχέδιο, το οποίο θα βγάλει τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο, είναι ένα σχέδιο που θέλει αρκετή δουλειά και δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες στον κόσμο που από κάτω, φώναζε «πες το».

«Εμείς, σε συνθήκες μνημονιακής ασφυξίας είχαμε την έγνοια και προχωρήσαμε στη σχετική σύμβαση για την ασφάλεια των κρίσεων. Δεν τα ρίξαμε στον Καποδίστρια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη την παρέλαβε και την έβαλε στον πάγο για επτά ολόκληρα χρόνια. Γιατί άραγε; Γιατί δεν τα έλεγχαν. Ξέρετε, το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν ήταν ένα ακόμη λάθος. Δεν ήταν μια παρακολούθηση που ξέφυγε. Ήταν ένα μοντέλο εξουσίας που εγκαθιδρύθηκε το 2019 στο Μαξίμου. Και όταν το κράτος γίνεται εργαλείο ελέγχου, γίνεται και εργαλείο λεηλασίας, πάρα πολύ εύκολα, την οποία παρακολουθούμε τώρα ,δήθεν έκπληκτοι, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα ένταση σημειώθηκε έξω από το κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στη Θεσσαλονίκη, όπου ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί κατά του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν την προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου του.