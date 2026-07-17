Αλέξης Τσίπρας: «Δεν κατανοώ κάποιους πολύ αριστερούς που το παίζουνε πάντοτε τζάμπα μάγκες»

Τη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είχε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του έθεσαν οι πολίτες και αναφέρθηκε στον σκοπό της ΕΛΑΣ.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν γεννήθηκε για να δημιουργηθεί άλλη μία πολιτική δύναμη στο προβληματικό φάσμα, αλλά για να γεννηθεί η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει τη δυναμική ανατροπής των σημερινών συσχετισμών» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Γεννήθηκε για να αναδιατάξει το πολιτικό σύστημα και τους σημερινούς συσχετισμούς. Γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, τη ΝΔ, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου».

Αιχμές Τσίπρα κατά άλλων δυνάμεων της Αριστεράς

Παράλληλα, άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της Αριστεράς, φωτογραφίζοντας το ΚΚΕ.

«Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι ''εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού'', oι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουνε πάντοτε, τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη. Πώς αλήθεια θα κάνεις τις συνθήκες καλύτερες για τους εργαζόμενους, για τους φτωχούς, για αυτούς που είναι στον κοινωνικό αποκλεισμό αν δεν πάρεις την ευθύνη; Και βεβαίως, όποιος παίρνει την ευθύνη κάνει και λάθη. Όποιος παίρνει την ευθύνη έχει και κόστος. Αρα λοιπόν αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολο που μπορεί να πει ένας πρωθυπουργικός πολίτης. Ότι η πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη, προς ένα καλύτερο κόσμο, δεν είναι ευθύγραμμη. Έχει ανηφόρες και κατηφόρες και δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Το ζήτημα είναι να μη χάσουμε την ψυχή μας. Το στόχο μας, την καρδιά μας. Και την πίστη μας σε αυτές τις αξίες που πρεσβεύουμε. Καθώς και τη μνήμη μας στους ανθρώπους που θέλουμε να εκπροσωπούμε».

Επίσης, απάντησε στην κυβέρνηση, παραθέτοντας βασικές θέσεις της ΕΛΑΣ για το οικονομικό της πρόγραμμα.

«Επιχειρεί για άλλη μια φορά η κυβερνητική προπαγάνδα να θέσει στο δημόσιο διάλογο στρεβλές αποτιμήσεις για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι καμία πρόταση η οποία έχει κοινωνική στόχευση δεν είναι εφικτή. Δεν είναι εφικτή. Εφικτό είναι μονάχα να μειώνουμε φοροαπαλλαγές σε πολύ πλούσιους. Εφικτό είναι μονάχα να αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα καρτέλ να διαμορφώνουν την οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά δεν είναι εφικτό να κάνεις κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες όμως έχουν κοινωνική στόχευση. Οι προτάσεις μας και το οικονομικό μας πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας είναι η κοινωνική στόχευση. Η ενίσχυση δηλαδή της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού κράτους. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο πυλώνας της φορολογικής δικαιοσύνης. Οι προτάσεις μας θέσεις μας είναι θέσεις που θέλουν να αναδείξουν την ανάγκη να μεταφερθούν τα βάρη από τους πολλούς που είναι πιο ευάλωτοι και να κατανεμηθούν με μεγαλύτερη δικαιοσύνη στους λίγους που είναι πιο εύποροι. Και ο τρίτος στόχος είναι ο στόχος της δημοσιονομικής σταθερότητας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ