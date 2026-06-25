Αλέξης Τσίπρας: «Δεν επιστρέφω για να γίνω αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει πως δεν του έλειψε η πολιτική μάχη, ούτε να τον αποκαλούν «πρόεδρο», καθώς όπως λέει χαρακτηριστικά «στην Ελλάδα μία φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος».

«Έπρεπε όμως να καλυφθεί ένα πολιτικό κενό...μιλώ για το γεγονός πως η χώρα μας επί τρία χρόνια πορευόταν με ένα κόμμα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση κι αυτό δεν είναι καλό για τη Δημοκρατία, δεν είναι καλό για το πολιτικό σύστημα αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ, εξηγώντας γιατί πήρε την απόφαση να επιστρέψει στα πολιτικά δρώμενα.

«Έκλεισε τότε ο πολιτικός κύκλος στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανοίγω τον ίδιο κύκλο. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες. Για να συσπειρώσουμε δυνάμεις. Με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

«Δεν επέστρεψα για να καταγράψω ποσοστά, θέλω να είμαι χρήσιμος»

Ερωτηθείς για τους τομεάρχες του κόμματός του, ο κ. Τσίπρας είπε: «Το γεγονός ότι μέσα σε 26 ημέρες από την ίδρυσή μας, είμαστε σε θέση να έχουμε δεκάδες χιλιάδες μέλη... και ταυτόχρονα μια ισχυρή ομάδα 50 προσώπων με τη δική τους διαδρομή... οι οποίοι στελεχώνουν αυτό που εσείς ονομάσατε "σκιώδη κυβέρνηση" είναι από μόνο του μια δήλωση. Μια δήλωση ετοιμότητας για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση αλλά ταυτόχρονα και μια δήλωση κυβερνησιμότητας. Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο... και χρήσιμος σε μια κοινωνία είσαι όταν οι προτάσεις σου μπορούν να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας».

Και συνέχισε: «Ο πρώτος κύκλος των δημοσκοπήσεων δείχνει πως μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Και μια νέα φάση όχι από το 2023 αλλά από το 2016 και μετά. Το 2016 όταν ήμουν πρωθυπουργός και κυβερνούσα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη με επικεφαλής τον ίδιο, πήρε ένα προβάδισμα δέκα μονάδων, και αυτό από τότε έως τις προχθεσινές μετρήσεις έχει διατηρηθεί. Σήμερα, λοιπόν, για πρώτη φορά φαίνεται πως η ψαλίδα κλείνει, κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις επτά μονάδες... Σήμερα φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το δικό μας εγχείρημα. Ήταν ο μισός μας στόχος, ο άλλος μισός είναι η νίκη και η εφαρμογή του προγράμματός μας».

«Έχασα και έφυγα με το κεφάλι ψηλά»

Ερωτηθείς για το εάν στοχεύει να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Δεν έχω καμιά επιδίωξη, ούτε φιλοφοξία... έγινα ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και επίσης κάτι σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες αλλά δεν μου καταλογίζουν άλλα πράγματα, πιο δύσκολα, ανεντιμότητα κλπ. Στόχος μου δεν είναι να επιστρέψω και να κάνω αυτό, όταν έφυγα, δηλαδή να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη και στην κοινωνία που ασφυκτιά. Άρα στόχος μας είναι να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική άσκησης εξουσίας, απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο».

Τσίπρας για ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν κάνω πάρτι για να καλώ όποιον θέλω»

Αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και την πιθανότητα συνεργασίας, ο Αλέξης Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά: «Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ όποιον θέλω στο σπίτι μου. Κάνουμε μια προσπάθεια και είχα δηλώσει από την αρχή ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός υπό δύο όρους: ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα γίνει στη Βουλή και ότι δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις».

«Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό κενό όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που θεωρούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους» ξεκαθάρισε και πρόσθεσε: «Θα μπορούσε να είναι επιλογή ευκολίας είτε να γυρίσω εκεί από όπου έφυγα είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη αλλά δεν το επέλεξα και αυτός είναι ο δύσκολος δρόμος».

Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα: