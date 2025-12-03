Αλέξης Τσίπρας: «Δεν είμαι απλώς αμετανόητος, είμαι υπερήφανος»

Παρουσία πολιτικών προσώπων από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και πολιτών, ο Αλέξης Τσίπας παρουσίασε στο «Παλλάς» το βιβλίο του «Ιθάκη».

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Το ότι είμαστε όλο εδώ σήμερα, είναι ένα μήνυμα ότι είμαστε πολλές και πολλοί όσοι δεν είμαστε διατιθέμενοι να εγκαταλείψουμε και δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης».

Με αναφορές στα ποσοστά ανεργίας, την Οικονομία, τους μισθούς και τις συντάξεις, συνέχισε, λέγοντας: «Αυτοκριτική κάνω με θάρρος, αλλά μπροστά στο λαό και όχι μπροστά σε όσους χρεοκόπησαν τη χώρα, και την οδήγησαν σε ανθρωπιστική τραγωδία, χωρίς να τολμήσουν να ψελλίσουν έστω μια λέξη πώς και γιατί έγινε αυτό».

«Δεν έχω επίσης σκοπό να απολογηθώ, ιδίως σε κείνους που διέπραξαν το φόνο και τώρα μας κατηγορούν ότι δεν φροντίσαμε όπως έπρεπε τα ορφανά που δημιούργησαν. Σε κείνους δηλαδή που χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στην ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε και τώρα μας ζητούν το λόγο», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δεν έχω, τέλος, κανένα πρόβλημα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Το δηλώνω ευθαρσώς, να με κατηγορούν ως αμετανόητο. Θα ήθελα μάλιστα να τους βοηθήσω λίγο σ’ αυτό. Για όσα ως κυβέρνηση προσπαθήσαμε και καταφέραμε, δεν είμαι απλώς αμετανόητος. Είμαι υπερήφανος. Ναι αυτή είναι η σωστή λέξη, περήφανος».

Αναφερόμενος στην περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε: «Και αυτοί τι έκαναν παραλαμβάνοντας εκ νέου το τιμόνι του σκάφους σε ήρεμα νερά, με επισκευασμένο το σκαρί και διορθωμένο το κατάρτι; Τι απέγιναν οι κόποι και οι θυσίες του λαού μας; Ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής τους μετά από έξι και πλέον χρόνια; Πίσω στο βάλτο!».

«Η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι, μια νέα ηθική της διακυβέρνησης, που δεν θα εκλαμβάνει το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στη μειοψηφία του πλούτου και την κοινωνική πλειοψηφία, ως φυσικό φαινόμενο. Ένα σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα, και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους, ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης, με τέσσερις πυλώνες: Την ανάπτυξη, την αναδιανομή, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα», είπε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας.