Αλέκος Αλαβάνος για Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε στη χώρα»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού, Αλέκος Αλαβάνος, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό του αξίωμα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο άνθρωπος που στήριξε τον Τσίπρα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2009, υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστερά ή το Κέντρο» και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «έφερε τα μνημόνια που οδήγησαν τη χώρα σε καθοδική πορεία».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Τσίπρα, ο Αλαβάνος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας».

Ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού συνέχισε σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, σημειώνοντας ότι «σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν ως σωτήρες της χώρας, παρουσιάζοντας την παραίτησή τους ως μεγάλη θυσία, ενώ η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα των δικών τους πράξεων».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν είναι υπερβολικά αυστηρός με τον Τσίπρα, ο Αλαβάνος απάντησε: «Σε περιπτώσεις όπως τα μνημόνια, οι πολιτικοί θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον λαό και την πατρίδα, όχι να παίζουν παιχνίδια εξουσίας για το ποιος θα ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα».

Οξύς υπήρξε και απέναντι στη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου «δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό» και πως το κόμμα παραμένει χωρίς σαφή πολιτική πρόταση.

Τέλος, σχολιάζοντας το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, υπογράμμισε ότι στη σημερινή Βουλή «δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική δύναμη που να μπορεί να δώσει ώθηση στη χώρα», ξεχωρίζοντας ωστόσο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως «διακριτή παρουσία με δυναμική», η οποία,όπως σημείωσε,«θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης».