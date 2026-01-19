Αγρότες: Σήμερα το μεσημέρι η κρίσιμη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Στο τραπέζι 14 αιτήματα

Με εκπροσώπους των αγροτών συναντάται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη μία το μεσημέρι, στη διάρκεια σύσκεψης με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και της ΑΑΔΕ.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», υπογράμμισε με την κυριακάτικη ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο ενόψει της συζήτησης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθούν 25 μέλη της επιτροπής των αγροτών- μαζί με έξι παρατηρητές- προκειμένου να θέσουν στον πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα, ωστόσο οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα ζητήσουν εναλλακτικά να εξαντληθεί και το τελευταίο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του κλάδου.

Αγρότες: Στο τραπέζι 14 αιτήματα

Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα 14 αιτήματα που είχαν σταλεί με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους αλλά και τους φυσικούς κινδύνους, στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Βασικό ζητούμενο των αγροτών είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απαντώντας έτσι και στη συνέντευξη του πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Δεύτερο αίτημα αποτελεί η επίσπευση των διασταυρώσεων και των ελέγχων που αφορούν τους ίδιους τους αγρότες. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς και η Πέλλα, υπάρχουν παραγωγοί που παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από έναν χρόνο, καθώς βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Οι αγρότες ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να καταβληθούν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τους.

Αγρότες: Οι κόκκινες γραμμές τους

Οι κόκκινες γραμμές των αγροτών είναι τρεις: η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα της ευλογιάς.

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα που είχαν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, από σήμερα ξεκινά η απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μπλόκο στην Ημαθία, στην Εγνατία Οδό πριν από τη Βέροια, όπου οι αγρότες αποχωρούν σταδιακά, διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί και στα υπόλοιπα μπλόκα.

Παράλληλα, κλήσεις για ανωμοτί κατάθεση την ερχόμενη Τετάρτη έλαβαν δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων για τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Αφορά στο κλείσιμο της Εθνικής την 1η Δεκεμβρίου.

Μετά τον διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών θα συνεδριάσουν εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ