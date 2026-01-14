Αγρότες: Νέα συνάντηση σήμερα με κυβερνητικό κλιμάκιο - Οι αλλαγές στα μέτρα στήριξης

Με εκπροσώπους αγροκτηνοτρόφων αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, στα γραφεία της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, κυβερνητικο κλιμάκιο, την ώρα που στη 01:00 το μεσημέρι στον Παλαμά θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών για πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο χθεσινό ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενδέχεται να αποφασίσουν για κάθοδο -με τα τρακτέρ τους- στην Αθήνα. Πάντως, η σημερινή σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη στις 11:30 στα γραφεία της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, όπου θα συζητηθούν ζητήματα που έχουν προκύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη χθεσινή σύσκεψη των ίδιων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Αγρότες: Οι αλλαγές στα μέτρα στήριξης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε χρήσιμη τη χθεσινή συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από όλη την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση των αιτημάτων τους με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση βοηθά και στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις σε τρία μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν:

Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης.

Την ένταξη ορισμένων κατηγοριών παραγωγών στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Ενισχύσεις de minimis για παραγωγούς μηδικής που επλήγησαν από την κρίση ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

Αγρότες: Η δήλωση Μητσοτάκη

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι “χτυπήθηκαν” από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».