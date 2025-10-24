Άγνωστος Στρατιώτης: Στη Δικαιοσύνη ο Δούκας κατά της ανάθεσης σε ιδιώτες

Στα δικαστήρια οδηγείται η κόντρα μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων και της κυβέρνησης για το ποιος έχει την ευθύνη καθαριότητας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αντιδρώντας στην απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αναθέσει την καθαριότητα του χώρου σε ιδιώτες.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Η υπόθεση αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των αρμοδιοτήτων μεταξύ δήμων και υπουργείων, αλλά και το ευρύτερο θέμα των αναθέσεων σε ιδιώτες για υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα.



