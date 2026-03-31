Άγιο Φως: «Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα μεταφοράς του» λέει το ΥΠΕΞ

Σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στη χώρα, βρίσκονται οι ελληνικές αρχές.

«Οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δεν γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας», ανέφερε χαρακτηριστικά σήμερα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός», ξεκαθάρισε.

Σημειώνεται πως το ΥΠΕΞ σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχει ήδη προετοιμάσει τη μετάβαση της ελληνικής αποστολής στα Ιεροσόλυμα, ενώ οι τελικές αποφάσεις βρίσκονται ακόμη υπό διαβούλευση.

Άγιο Φως: Τα σενάρια που εξετάζονται για την άφιξη του στη χώρα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αποστολή που θα ταξιδέψει στην Ιερουσαλήμ αναμένεται να είναι μικρή, όπως ακριβώς είχε συμβεί και την περίοδο της πανδημίας.

Καθοριστική θεωρείται η Τετάρτη, καθώς τότε η ισραηλινή κυβέρνηση θα αποφασίσει αν η τελετή Αφής θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία πιστών ή μόνο με τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη. Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ώστε να διασφαλιστεί η τελετή με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.



Την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις και για τον τρόπο μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτές οι πτήσεις, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, όπως η μεταφορά μέσω Αιγύπτου ή Ιορδανίας.