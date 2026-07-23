Αφροδίτη Λατινοπούλου: Αντιδράσεις με ομιλία της - Απήγγειλε ποίημα που δεν αναφερόταν στην τουρκική εισβολή

Αντιδράσεις στην Κύπρο προκάλεσε η ομιλία της ευρωβουλευτού και προέδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή.

Αιτιάσεις του ΑΚΕΛ σχετικά με την ομιλία της Αφροδίτης Λατινοπούλου, αναφέρουν ότι χρησιμοποίησε ποίημα και φωτογραφικό υλικό που δεν αντιστοιχούν στα γεγονότα στα οποία αναφερόταν.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δημοσίευσε βίντεο από την ομιλία της, στην οποία καταγγέλλει την τουρκική εισβολή και την κατοχή της βόρειας Κύπρου, ενώ ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στάση «δύο μέτρων και δύο σταθμών» απέναντι στην Τουρκία.

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Το λάθος στο ποίημα και τη φωτογραφία

Την παρέμβασή της σχολίασε ο βουλευτής Αμμοχώστου και εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, υποστηρίζοντας ότι η ευρωβουλευτής άνοιξε την ομιλία της με το ποίημα «15.07.1974» του Κύπριου ποιητή Λεύκιου Ζαφειρίου, το οποίο όμως αφορά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 και όχι την τουρκική εισβολή που ακολούθησε λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στίχοι αναφέρονται στις δολοφονίες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος και όχι στα γεγονότα του «Αττίλα».

Ο Κουκουμάς υποστήριξε επίσης ότι στο βίντεο της Λατινοπούλου περιλαμβάνεται μία ιστορική φωτογραφία που δεν προέρχεται από την τουρκική εισβολή του 1974, αλλά από τις διακοινοτικές συγκρούσεις του 1964.

Πρόκειται για την εμβληματική εικόνα μιας Τουρκοκύπριας γυναίκας που θρηνεί τον θάνατο του συζύγου της, γεγονός που -επίσης- δεν συνδέεται με τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Μέχρι στιγμής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει απαντήσει στα όσα της καταλογίζουν.

🇨🇾🇬🇷 52 χρόνια κατοχής και εισβολής στην Κύπρο μας κι ακόμα εκεί τα αγιασμένα με αίμα εδάφη μας, κάτω από τον Τούρκο εισβολέα και σεις μόνο σιωπή, μπουκωμένοι από τα βρόμικα χρήματα του κατακτητή.



Ντροπή σας.



«Οι νεκροί βρομούσαν από ʼνα μίλι μακριά, ήταν ανελέητο το τελευταίο… pic.twitter.com/xWbjHyK5ln — Latinopoulou (@latinopoulou) July 20, 2026

Με πληροφορίες από «Φιλελεύθερος»