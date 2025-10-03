Άδωνις Γεωργιάδης στον Λιάγκα: «Δεν πιστεύω ότι έχει ευθύνη ο Καραμανλής για τα Τέμπη»

Καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας μια συνέντευξη που κάλυψε από τα ηλεκτρονικά ραντεβού και τις εξελίξεις στην Υγεία, μέχρι την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την τραγωδία στα Τέμπη.

Η παρουσία του σε μια καθαρά lifestyle εκπομπή δεν είναι τυχαία· όλο και περισσότεροι πολιτικοί επιλέγουν τέτοιου είδους τηλεοπτικά πλατό για να επικοινωνήσουν με το ευρύ κοινό, αποφεύγοντας συχνά τη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση και προβάλλοντας ένα πιο «ανθρώπινο» προφίλ.

Για τα ηλεκτρονικά ραντεβού

Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα για ψηφιακό κλείσιμο ραντεβού: «Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο. Αντί να παίρνεις τηλέφωνο και να περιμένεις μήνες, μπαίνεις στην εφαρμογή και βλέπεις όλο το ιστορικό σου, όλα τα νοσοκομεία και τα διαθέσιμα ραντεβού. Οι τρεις μήνες έγιναν τρεις μέρες. Αυτό είναι μια πραγματική τομή».

Για την υπόθεση της 28χρονης εγκύου στην Άρτα

Αναφορικά με την 28χρονη που έχασε τη ζωή της, σημείωσε:

«Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Δεν μπορώ να εκφράσω ιατρική γνώμη, η δουλειά μου είναι θεσμική. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δω: Είχε δηλώσει αλλεργία; Έλειπε ο γιατρός από τη βάρδια; Ήταν εκεί οι νοσηλευτές; Βρέθηκε ΜΕΘ; Θα υπάρξει και ποινική αξιολόγηση».

Για τον Πάνο Ρούτσι

Σε ερώτηση για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του γιου του Ντένις, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε: «Δεν τον πήγαμε εμείς τον κ. Ρούτσι στο νοσοκομείο. Εγώ έδωσα εντολή στο ΕΚΑΒ να έχει μονάδα στραμμένη προς την πλατεία για να παρέμβουν αμέσως αν χρειαστεί. Μετά τις 12 μέρες απεργίας πείνας, είπα να πηγαίνουν καθημερινά να του προσφέρονται εξετάσεις. Εκείνος τις αρνείται, έχει την προσωπική του γιατρό, γνωστή αριστερή συνδικαλίστρια. Δεν είπα ποτέ ότι δεν κάνει απεργία πείνας – δουλειά μου είναι να προστατεύσω τη ζωή του».

Για το αίτημά του, τόνισε: «Ο κ. Ρούτσι έχει ένα καθαρά δικαστικό αίτημα. Αν γίνει δεκτό, η δίκη θα πάει δύο χρόνια μετά. Ο κ. Πλακιάς θέλει να γίνει τώρα. Δεν έχει σχέση η κυβέρνηση με αυτό, είναι θέμα Δικαιοσύνης».

Για το δυστύχημα στα Τέμπη και τον Κώστα Καραμανλή

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τον πρώην υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι έχει ευθύνη ο Καραμανλής για το δυστύχημα. Παραιτήθηκε από την πρώτη ώρα, αναλαμβάνοντας ακέραια την πολιτική ευθύνη. Είναι η μοναδική τραγωδία στην Ελλάδα που παραιτήθηκε πολιτικός την ίδια μέρα. Η παραίτησή του δεν ήταν προσχηματική. Υπουργός δεν είναι μέχρι σήμερα. Παρέμεινε μόνο βουλευτής – κι αυτό είναι άλλο αξίωμα, που το δίνει ο λαός, όχι ο πρωθυπουργός».

