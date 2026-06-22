Αβραμόπουλος για Qatargate: «Δεν θα κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας»

Απάντηση στα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν κινήσει διαδικασίες σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate έδωσε ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος και νυν βουλευτής Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση της ΜΚΟ Fight Impunity, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία του με τον οργανισμό ήταν απολύτως νόμιμη και είχε πραγματοποιηθεί με τη γνώση και την έγκριση των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων.

Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη δραστηριότητά του είχε εξεταστεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε εγκριθεί επισήμως πριν από την έναρξή της. Παράλληλα, σημειώνει ότι η συνεργασία του με τον οργανισμό είχε ολοκληρωθεί χρόνια πριν από την αποκάλυψη του σκανδάλου Qatargate.

Ο πρώην επίτροπος χαρακτηρίζει αβάσιμες τις αναφορές που επιχειρούν να τον συνδέσουν με την υπόθεση και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του μέσω, όπως υποστηρίζει, διαστρεβλωμένων ή ανακριβών στοιχείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης στο ζήτημα της βουλευτικής ασυλίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί καμία σχετική προστασία. Αντίθετα, δηλώνει ότι θα ζητήσει ο ίδιος τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η έρευνα επικεντρώνεται στη συνεργασία του με τη Fight Impunity, οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.»