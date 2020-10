Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής και της ρωσικής αντιπροσωπείας στο υπουργείο Εξωτερικών.



Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε κατ' ιδίαν με το Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Στη συνάντησή μας επιβεβαιώσαμε τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας - Ρωσίας και συζητήσαμε για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας με ανάρτησή του στο twitter.



Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα υπογράψουν Κοινό Μνημόνιο για τη διεξαγωγή του έτους ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας το 2021.

Mtg b/w FM @NikosDendias & #Russia FM S. #Lavrov -advancing 🇬🇷🇷🇺 coop, dvpts in #EasternMediterranean, Cyprus issue & the Caucasus in focus



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Ρώσο ομόλογο S.Lavrov - προώθηση διμερούς συνεργασίας, εξελίξεις σε Α.Μεσόγειο, Κυπριακό & Καύκασο στο επίκεντρο pic.twitter.com/526bsilalf