Κλιμακώνουν την ένταση σε ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι. Αξιωματούχοι της γειτονικής χώρας αναφέρουν πως η Τουρκία τους είναι έτοιμη να απαντήσει ακόμα και στρατιωτικά αν θεωρήσει πως απειλούνται αυτά που θεωρεί δικαιώματα της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός Άμυνας Χολουσί Ακάρ, δήλωσε σήμερα πως «δεν μπορεί κανένα σχέδιο στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο να πετύχει χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου» (εννοεί τα Κατεχόμενα).

Η δήλωση αυτή του Τούρκου υπουργού έρχεται ενώ βρίσκεται στην τελική ευθεία η έναρξη των γεωτρήσεων από την αμερικάνικη εταιρία Exxon Mobil στο χώρο της κυπριακής ΑΟΖ και συγκεκριμένα στο «οικόπεδο 10».

Στη Λεμεσό βρίσκονται, εδώ και μία εβδομάδα, τέσσερα σκάφη, τα οποία θα προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Όλα ανήκουν στο ίδιο όμιλο και εκπροσωπούνται από δύο κυπριακές εταιρείες, οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνία εξυπηρέτησης με τον αμερικανικό κολοσσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, η γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ακάρ ανέφερε και το λεγόμενο δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας». Σύμφωνα με αυτό η Τουρκία μετράει 462.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θάλασσας στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο και είναι έτοιμη να τα υπερασπιστεί.

«Έχουμε μια δική μας θαλάσσια έκταση 462.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στη γαλάζια πατρίδα μας συνεχίζεται ο αγώνας μας. Ξεκαθαρίζουμε πως στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο και οπουδήποτε. Υπάρχει η αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και είναι σημαντικό αυτό. Θα υπερασπιστούμε όσα δικαιώματα έχουμε βάσει του διεθνούς δικαίου, της ορθότητας και της καλής γειτονίας και δεν θα απεμπολήσουμε κανένα από αυτά», είπε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

Σε ανάλογες δηλώσεις προχώρησε χτες και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚP Ομέρ Τσελίκ διεμήνυσε στην ελληνική πλευρά ότι εάν επιχειρήσει να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δηλαδή την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, θα υπάρξει τουρκική απάντηση. «Η Τουρκία θα απαντήσει σκληρά εάν η Ελλάδα προσπαθήσει να διευρύνει σταδιακά τα χωρικά της ύδατα», δήλωσε ο Τσελίκ.

