Εμπρηστικές δηλώσεις από τον σύμβουλο του Τούρκου προέδρου, Γιτζίτ Μπουλούτ που είπε ότι η Ελλάδα προκαλείται από μεγάλες δυνάμεις να επιτεθεί στην Τουρκία.

«Η Ελλάδα θα καταλήξει ολοκληρωτικά σε καταστροφική μέσα σε τρεις με τέσσερις ώρες αν κηρύξει πόλεμο εναντίον της Τουρκίας», είπε ο Γιτζίτ Μπουλούτ.

Η Ελλάδα προκλήθηκε από μεγάλες δυνάμεις προκειμένου να επιτεθεί στην Τουρκία, ανέφερε ο σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν. Πρόσθεσε πως αναφέρεται σε περιστατικό με την ανακοπή της πορείας φρεγάτας στο Αιγαίο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος συνεργάτης του Ερντογάν εμφανίζεται προκλητικός. Πριν λίγες μέρες είχε αναφέρει πως «η Ελλάδα, οι Ελληνοκύπριοι και το Ισραήλ θέλουν ένα νέο βρώμικο παιχνίδι στην Μεσόγειο πιστεύοντας ότι τους στηρίζουν οι μεγάλοι αδελφοί τους».

