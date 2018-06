«Δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση και δεν αντικαθιστούμε τους ΑΝΕΛ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Θεοδωράκης μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Τσίπρα.

«Ο Σπύρος Δανέλλης έχει τις προσωπικές του απόψεις, είναι γνωστές και δεν σχετίζονται με τη συγκυρία. Η θέση του Κινήματός μας, όμως, είναι ξεκάθαρη. Προωθούμε βελτιώσεις και αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία, αλλά δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση σε περίπτωση ψήφου εμπιστοσύνης και δεν αντικαθιστούμε στην κυβέρνηση τους ΑΝΕΛ. Και σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι και κατηγορηματικοί», ανέφερε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής του Ποταμιού.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Προωθούμε βελτιώσεις & αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία, αλλά δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση σε περίπτωση ψήφου εμπιστοσύνης και δεν αντικαθιστούμε στην κυβέρνηση τους ΑΝΕΛ. Και σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι και κατηγορηματικοί. https://t.co/P4Kw66NNRH — Stavros Theodorakis (@St_Theodorakis) 27 Ιουνίου 2018





Από την πλευρά του ο Σπύρος Δανέλλης έδωσε εξηγήσεις στη συνεδρίαση της ΚΟ του Ποταμιού για τις δηλώσεις του, ότι θα πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που αποχωρήσουν οι ΑΝΕΛ.

Ο κ. Δανέλλης παραδέχθηκε ότι ήταν προσωπικές απόψεις του κι απαντούσε σε θεωρητική υπόθεση γι' αυτό και δεν ερμηνεύτηκαν σωστά.

Σχετικά με το εάν ο κ. Δανέλλης θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη για αύριο κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο βουλευτής του Ποταμιού ανέφερε στη συνεδρίαση της Κ.Ο ότι είναι υπέρ του διαλόγου και εφ' όσον προσκληθεί κι από τη ΝΔ θα ανταποκριθεί.

Όπως έγινε γνωστό, για την ηγεσία του Ποταμιού οι επίμαχες δηλώσεις του και η συμμετοχή του στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι χωριστά ζητήματα.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα χρησιμοποιώντας μια φράση από ένα διάσημο τραγούδι του Μπόμπ Μάρλεϊ, ο Σταύρος Θεοδωράκης διέψευσε μέσω Τwitter τις φήμες ότι βουλευτές του κόμματος θα στηρίξουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μη χάσει την πλειοψηφία.

«Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωράκης.