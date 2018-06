Ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε με ειρωνικό ύφος το αποτέλεσμα των μαραθώνιων διαπραγματεύσεων του χθεσινού Eurogroup, μέσω Twitter.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και νυν επικεφαλής του DiEM25 (Κίνημα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη 2025), έκανε λόγο για «επέκταση της χρεοκοπίας».



«Συγχαρητήρια συντρόφοι. Επέκτειναν την χρεοκοπία μας έως το 2060 και γιορτάζετε την... βιωσιμότητα του χρέους. (Για όσους επιμένουν ότι επήλθε απομείωση χρέους, ας απαντήσουν το εξής ερώτημα: Αν έτσι είναι, γιατί δεν μείωσαν παράλληλα τον στόχο πρωτογενούς;)», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Στο αντίστοιχο σχόλιό του στα αγγλικά, ο καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών τονίζει πως «η κάθοδος της Ευρώπης σε ακόμα μεγαλύτερη άρνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», προσθέτοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι εταίροι βαφτίζουν «ανακούφιση του χρέους» την παράταση της χρεοκοπίας έως το 2060.

«Απορρίπτουν κάθε μία από τις μετριοπαθείς προτάσεις του Μακρόν και το αποκαλούν τη "Νέα εποχή για το ευρώ". Την επόμενη φορά θα φτιάξουν μια έρημο και θα την αποκαλέσουν ειρήνη», καταλήγει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

