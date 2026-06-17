Υδροβιολόγος για λαγοκέφαλους: «Περιττός πανικός, το πιο επικίνδυνο είδος στις θάλασσες είναι ο άνθρωπος»

Η υδροβιολόγος και διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου, μίλησε στην εκπομπή Now και εμφανίστηκε καθησυχαστική σχετικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τους λαγοκέφαλους.

Όπως ανέφερε, «Περιττός πανικός απ΄τα social media. Ένα κλίμα τρομολαγνείας, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Οι λαγοκέφαλοι δεν είναι περισσότεροι από ό,τι ήταν πέρυσι ή πρόπερσι. Υπάρχουν κάποιες ανεύθυνες συμπεριφορές σε κάποιες περιοχές. Βλέπουμε βίντεο με ανθρώπους να ταΐζουν λαγοκέφαλους, βίντεο να τους χαϊδεύουν και μετά ακούμε για λαγοκέφαλους που δαγκώνουν».

Η ίδια εξήγησε ότι όσοι βρίσκονται καθημερινά στη θάλασσα δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχα περιστατικά. «Εμείς που είμαστε στις θάλασσες χειμώνα - καλοκαίρι, δεκάδες άνθρωποι σε ελληνικές θάλασσες, δεν μας έχει τύχει κάτι αντίστοιχο. Άρα πρόκειται για πολύ συγκεκριμένο στις περιοχές όπου υπάρχει αυτή η βλακώδης θα έλεγα συμπεριφορά», σημείωσε.

Λαγοκέφαλος: Το πιο επικίνδυνο είδος στις θάλασσες είναι ο άνθρωπος

Η κ. Μήλιου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πανικός που έχει δημιουργηθεί γύρω από το θέμα είναι σε μεγάλο βαθμό περιττός.

Απευθύνοντας μήνυμα προς τους λουόμενους, τόνισε: «Χρειάζεται λίγη κοινή λογική. Μια μάσκα μάς βοηθά να βλέπουμε τι υπάρχει γύρω μας. Δεν υπάρχουν επικίνδυνα είδη που θα μας επιτεθούν, όπως βλέπουμε στις ταινίες. Λαγοκέφαλοι, καρχαρίες και άλλα παράξενα όπως μας τα παρουσιάζει το Χόλιγουντ».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις ελληνικές θάλασσες δεν προέρχεται από τα θαλάσσια ζώα αλλά από τον άνθρωπο.

«Δεν υπάρχει κάποιο πραγματικά επικίνδυνο είδος στις ελληνικές θάλασσες πέρα από τον άνθρωπο. Το πιο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι τα τζετ σκι, τα ταχύπλοα που προσεγγίζουν τους λουόμενους και βλέπουμε ήδη ότι έχουν ξεκινήσει τα ατυχήματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάνω από 300 θανάτους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως από ανθρωπογενή αίτια», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείσα για το πόσο κοντά στην ακτή μπορεί να συναντήσει κανείς έναν λαγοκέφαλο, απάντησε ότι εκεί όπου τους ταΐζουν, καλό είναι να μην πηγαίνουν οι λουόμενοι. Εκεί όμως που δεν τους ταΐζουν και δεν υπάρχει εσκεμμένη προσέλκυσή τους για να παίζουν μαζί τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

