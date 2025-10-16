Wildlife Photographer of the Year 2025: Οι καλύτερες φωτογραφίες άγριας ζωής της χρονιάς

Ο Νοτιοαφρικανός φωτογράφος Wim van den Heever αναδείχθηκε Wildlife Photographer of the Year 2025, με τη συγκλονιστική του λήψη Ghost Town Visitor, που δείχνει μια καφέ ύαινα να περιπλανιέται ανάμεσα στα ερειπωμένα κτίρια ενός εγκαταλελειμμένου χωριού εξόρυξης διαμαντιών στο Kolmanskop της Ναμίμπια.

Η φωτογραφία, που χρειάστηκε δέκα χρόνια προετοιμασίας για να αποτυπωθεί, δείχνει ένα από τα πιο σπάνια είδη ύαινας στον κόσμο — ένα μοναχικό, νυκτόβιο ζώο που σπανίως εμφανίζεται στο φως της ημέρας. Ο van den Heever χρησιμοποίησε φωτοπαγίδες με αυτόματη κάμερα για να καταφέρει τη μοναδική αυτή λήψη.

«Είναι τόσο ταιριαστό που αυτή η εικόνα δημιουργήθηκε σε μια πόλη-φάντασμα», δήλωσε η Kathy Moran, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού. «Απλώς κοιτάζοντάς τη νιώθεις ένα ρίγος, καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στο βασίλειο της ύαινας.»

Η νικήτρια φωτογραφία επιλέχθηκε ανάμεσα σε 60.636 συμμετοχές από 113 χώρες και περιοχές, αριθμός-ρεκόρ σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, που διοργανώνει τον θεσμό.

Νέες γενιές φωτογράφων και ιστορίες ελπίδας

Το βραβείο Young Wildlife Photographer of the Year απονεμήθηκε στον Ιταλό Andrea Dominizi για τη φωτογραφία του After the Destruction, που αποτυπώνει τις συνέπειες της απώλειας φυσικών οικοτόπων.

Η εικόνα δείχνει ένα μακρόκερο σκαθάρι (longhorn beetle) στους ορεινούς όγκους Lepini της κεντρικής Ιταλίας, με φόντο εγκαταλελειμμένα μηχανήματα, σε μια περιοχή που κάποτε αποτελούσε κέντρο υλοτομίας. Το κάδρο, απλό και αυστηρό, σχολιάζει σιωπηλά την ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση.

Το Impact Award, που αναγνωρίζει μια ιστορία επιτυχίας στη διατήρηση της φύσης ή μια πράξη ελπίδας και θετικής αλλαγής, δόθηκε στον Βραζιλιάνο φωτογράφο Fernando Faciole για τη συγκινητική του εικόνα Orphan of the Road. Η φωτογραφία δείχνει ένα ορφανό μικρό μυρμηγκοφάγο να ακολουθεί τον φροντιστή του μετά το απογευματινό τάισμα σε κέντρο αποκατάστασης άγριων ζώων.

Η εικόνα, σύμφωνα με την επιτροπή, «αποτυπώνει την τρυφερότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης φροντίδας μέσα στην αγριότητα της φύσης».

Όλες οι βραβευμένες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν από την Παρασκευή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης Wildlife Photographer of the Year.

Οι νικητές ανά κατηγορία

Animals in Their Environment

Ο Shane Gross κατέγραψε, στις Σεϋχέλλες, μια σμέρνα (Like an Eel Out of Water) να κινείται ανάμεσα σε νερά που υποχωρούν στην άμπωτη, αναζητώντας τροφή. Η φωτογραφία, τραβηγμένη στο νησί D’Arros, αναδεικνύει τη δύναμη προσαρμογής των θαλάσσιων ειδών σε μεταβαλλόμενα οικοσυστήματα.

Animal Portraits

Στη φωτογραφία Shadow Hunter, ο Ιταλός Philipp Egger απαθανατίζει την πορτοκαλί λάμψη στα μάτια μιας μπούφου την ώρα που το απογευματινό φως φωτίζει τα φτερά του.

Behaviour: Amphibians and Reptiles

Ο Γάλλος Quentin Martinez αποτύπωσε, στο όρος Kaw της Γαλλικής Γουιάνας, τη μαζική σύναξη μικρών δενδροβατράχων κατά την περίοδο αναπαραγωγής (Frolicking Frogs).

Behaviour: Birds

Η φωτογραφία Synchronised Fishing του Qingrong Yang απαθανατίζει με εκπληκτικό συγχρονισμό τη στιγμή που ένα ψάρι αρπάζει το θήραμά του ακριβώς κάτω από το ράμφος ενός μικρού ερωδιού στη λίμνη Yundang, στην επαρχία Fujian της Κίνας.

Behaviour: Invertebrates

Η Αυστραλή Georgina Steytler φωτογράφισε, στη Δυτική Αυστραλία, μια κάμπια του είδους gum-leaf skeletoniser με το παράξενο «καπέλο» από αποξηραμένα φύλλα που φέρει στο κεφάλι της (Mad Hatterpillar).

Behaviour: Mammals

Στο Cat Amongst the Flamingos, ο Dennis Stogsdill παρουσιάζει ένα καρακάλ να κυνηγά φλαμίνγκο στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι της Τανζανίας.

Oceans: The Bigger Picture

Ο Νορβηγός Audun Rikardsen κατέγραψε τη στιγμή που γλάροι και φάλαινες συγκεντρώνονται γύρω από αλιευτικό σκάφος κατά τη διάρκεια πολικής νύχτας στη βόρεια Νορβηγία (The Feast).

Natural Artistry

Η Simone Baumeister απαθανατίζει μια αράχνη να υφαίνει τον ιστό της πάνω σε πεζογέφυρα στη Γερμανία, ενώ τα φώτα των διερχόμενων αυτοκινήτων τη φωτίζουν από κάτ, μια εικόνα απλής συμμετρίας και αστικής ποίησης.

Underwater

Στο Survival Purse, ο Ralph Pace φωτίζει την αβγοθήκη ενός καρχαρία (swell shark), δεμένη στη βάση ενός τεράστιου φυκιού στον κόλπο Monterey της Καλιφόρνιας.

Plants and Fungi

Ο Chien Lee χρησιμοποίησε υπεριώδη φακό για να αποκαλύψει το φθορίζον φως ενός φυτού «κανάτα» (pitcher plant) στην Κουτσίνγκ της *Μαλαισίας, αποδεικνύοντας πως η φύση λάμπει με τρόπους που το ανθρώπινο μάτι δεν βλέπει (Deadly Allure).

Portfolio Award

Ο αυτοδίδακτος φωτογράφος Alexey Kharitonov κέρδισε το βραβείο Portfolio Award για μια σειρά εικόνων από απομακρυσμένες περιοχές της Σιβηρίας, της Ασίας και του ρωσικού Βορρά.

Η φωτογραφία του Eye of the Tundra δείχνει μια θερμοκαρστική λίμνη διαμέτρου 30 μέτρων, που σχηματίστηκε από το λιώσιμο του μόνιμου πάγου.

Photojournalist Story Award

Ο Ισπανός Javier Aznar González de Rueda εξερεύνησε, μέσα από μια σειρά εικόνων, τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα κροταλοειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη φωτογραφία From Venom to Medicine, σταγόνες δηλητηρίου πέφτουν μέσα σε ποτήρι καθώς ένας κροταλίας «αρμέγεται» για την παραγωγή αντίδοτου που χρησιμοποιείται στην ιατρική.

Photojournalism

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Jon A. Juárez για το έργο του How to Save a Species, που τεκμηριώνει την πρωτοποριακή επιστημονική προσπάθεια στην Κένυα να σωθεί ο βόρειος λευκός ρινόκερος μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η φωτογραφία παρουσιάζει ένα έμβρυο νοτίου λευκού ρινόκερου — το πρώτο που δημιουργήθηκε επιτυχώς με αυτή τη μέθοδο — το οποίο, ωστόσο, δεν επιβίωσε λόγω λοίμωξης.

Wetlands: The Bigger Picture

Ο Γερμανός Sebastian Frölich αποτύπωσε ένα μικροσκοπικό έντομο (springtail) να αιωρείται ανάμεσα σε πράσινες φυσαλίδες αερίου στους αυστριακούς βάλτους (vanishing point)

Ο Luca Lorenz βραβεύτηκε για τη σκοτεινή, ατμοσφαιρική προσέγγισή του στη φωτογράφηση της άγριας ζωής στη Γερμανία. Η φωτογραφία Sole Survivor δείχνει έναν μπούφο να επιτηρεί τη φωλιά του ύστερα από την εξαφάνιση του συντρόφου του.

10 Years and Under

Η Jamie Smart, μόλις 10 ετών, απαθανάτισε μια αράχνη μέσα στον μεταξωτό της ιστό, ένα ψυχρό πρωινό του Σεπτεμβρίου στην Ουαλία. Η λήψη Caught in the Headlights ξεχωρίζει για το απόλυτο συμμετρικό κάδρο και τον προσεκτικό φωτισμό που πέτυχε η νεαρή φωτογράφος.

11–14 Years

Ο νεαρός Γάλλος Lubin Godin κέρδισε στην κατηγορία 11–14 ετών με τη φωτογραφία Alpine Dawn, όπου αγριοκάτσικα διαγράφονται μέσα στην ομίχλη των αλπικών βουνών, δημιουργώντας μια σχεδόν ονειρική εικόνα της άγριας ζωής.

