Τσερνόμπιλ: Γιατί επέστρεψαν αλεπούδες, αρκούδες και βίσονες 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή

Στο μυθιστόρημα When There Are Wolves Again της Ε.Τζ. Σουίφτ, η καταστροφή του Τσερνόμπιλ μεταφέρεται σε ένα κοντινό μέλλον όπου η φύση έχει καταρρεύσει και η επιστροφή των ζώων μοιάζει αβέβαιη.

Στην πραγματικότητα, όμως, μια παράλληλη ιστορία εκτυλίσσεται ήδη εδώ και δεκαετίες, και είναι πολύ πιο αισιόδοξη, για το φυσικό περιβάλλον τουλάχιστον.

Στην περιοχή γύρω από το Τσερνόμπιλ, όπου εκτυλίχθηκε η πυρηνική καταστροφή, η φύση όχι μόνο επιβίωσε, αλλά φαίνεται να ευδοκιμεί. Παρά τα επίπεδα ραδιενέργειας που παραμένουν αυξημένα, η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας έχει μετατρέψει την άλλοτε εγκαταλελειμμένη ζώνη σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής.

Τσερνόμπιλ: Η επιστροφή της άγριας ζωής

Μετά την πυρηνική καταστροφή του 1986, δημιουργήθηκε μια ζώνη αποκλεισμού περίπου 2.600 τετραγωνικών χιλιομέτρων, από την οποία απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 115.000 άνθρωποι. Το ατύχημα, το σοβαρότερο στην ιστορία της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτική χρήση, στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες εργαζόμενους και πυροσβέστες λόγω άμεσης έκθεσης στη ραδιενέργεια.

Σήμερα, 40 χρόνια μετά, η ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Τσερνόμπιλ, έχει εξελιχθεί σε ένα άτυπο «εργαστήριο επαναγρίωσης» (rewilding), όπου η φύση ανακτά τον χώρο της χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η κατοίκηση, οι εμπορικές δραστηριότητες και η εκμετάλλευση φυσικών πόρων απαγορεύονται, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την άγρια ζωή.

Τα τελευταία χρόνια, οι πληθυσμοί μεγάλων θηλαστικών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Λύκοι, αλεπούδες, λύγκες, άλκες και αγριόχοιροι καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο, ενώ είδη που είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή, όπως οι καφέ αρκούδες και οι ευρωπαϊκοί βίσονες, έχουν επιστρέψει.

Σημαντική είναι και η παρουσία απειλούμενων ειδών. Χαρακτηριστικά, τα άλογα Πρζεβάλσκι, που επανεισήχθησαν το 1998 στο πλαίσιο προγράμματος διατήρησης, αριθμούν πλέον περισσότερα από 150 άτομα. Παράλληλα, σπάνια πουλιά όπως οι μαύροι και λευκοί πελαργοί και οι θαλασσαετοί έχουν επανεμφανιστεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή του στικτού αετού, ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους που εξαρτάται από υγροτόπους και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ανθρώπινη παρουσία. Σήμερα, η περιοχή αποτελεί το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου ο πληθυσμός του αυξάνεται.

Τσερνόμπιλ: Όταν η απουσία ανθρώπων κάνει τη διαφορά

Μελέτες δείχνουν ότι η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως το κυνήγι, η γεωργία και η δόμηση, έχει πιο θετική επίδραση στα ζώα από ό,τι η ραδιενέργεια αρνητική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληθυσμοί μεγάλων θηλαστικών είναι αντίστοιχοι ή και μεγαλύτεροι από εκείνους σε μη μολυσμένες προστατευόμενες περιοχές.

Βεβαίως, η αρχική έκθεση στη ραδιενέργεια είχε καταστροφικές συνέπειες για τη χλωρίδα και την πανίδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Κόκκινο Δάσος», μια περιοχή περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων κοντά στο εργοστάσιο, όπου τα δέντρα πέθαναν και άλλαξαν χρώμα λόγω της υψηλής απορρόφησης ραδιενέργειας.

Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, η βιοποικιλότητα όχι μόνο επανήλθε αλλά και αυξήθηκε. Μάλιστα, ορισμένα είδη φαίνεται να έχουν αναπτύξει μηχανισμούς προσαρμογής.

Για παράδειγμα, οι βάτραχοι της περιοχής εμφανίζουν πιο σκούρο χρώμα, καθώς τα αυξημένα επίπεδα μελανίνης φαίνεται να τους προστατεύουν από τη ραδιενέργεια. Αντίστοιχα, έρευνες σε λύκους δείχνουν πιθανές γενετικές προσαρμογές που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση ενός μαύρου μύκητα που εντοπίστηκε το 1991 μέσα στον αντιδραστήρα. Ο συγκεκριμένος οργανισμός φαίνεται να χρησιμοποιεί τη μελανίνη για να μετατρέπει τη γ-ακτινοβολία σε ενέργεια, επιταχύνοντας την ανάπτυξή του.

Παράλληλα, φυτά στην περιοχή παρουσιάζουν αυξημένη ικανότητα επιδιόρθωσης DNA και ανθεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια.

Τσερνόμπιλ: Ένα φυσικό εργαστήριο χωρίς κανόνες

Σήμερα, η ζώνη του Τσερνόμπιλ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά καταφύγια της Ευρώπης και σημαντικό πεδίο επιστημονικής έρευνας για το πώς τα οικοσυστήματα ανακάμπτουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η περιοχή έχει διαμορφωθεί τόσο από τη ραδιενέργεια όσο και από την εγκατάλειψη και το πέρασμα του χρόνου. Το αποτέλεσμα είναι ένα οικοσύστημα που δεν ακολουθεί τους συνηθισμένους κανόνες της φύσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εκατοντάδες σκύλοι που εγκαταλείφθηκαν μετά το ατύχημα και σήμερα έχουν εξελιχθεί σε άγρια ζώα με γενετικές διαφορές από άλλους πληθυσμούς. Παρά την εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης, οι συνέπειες της καταστροφής παραμένουν. Ορισμένα είδη εμφανίζουν μειωμένη αναπαραγωγική επιτυχία και αυξημένα ποσοστά μεταλλάξεων, που σχετίζονται με προβλήματα υγείας.

Το φαινόμενο της «επαναγρίωσης» δεν περιορίζεται μόνο στο Τσερνόμπιλ. Παρόμοιες εξελίξεις έχουν καταγραφεί και γύρω από τη Φουκουσίμα, όπου ζώα όπως αρκούδες, ρακούν και αγριόχοιροι έχουν επιστρέψει μαζικά στις ζώνες αποκλεισμού.

Με πληροφορίες από The Conversation