Τοξικό νέφος πάνω από την Τεχεράνη: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι πυρκαγιές έκαιγαν για ημέρες

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από ισραηλινές βομβιστικές επιθέσεις σε δεξαμενές καυσίμων στην Τεχεράνη, εξακολουθούσαν να καίνε ημέρες μετά τα χτυπήματα, προκαλώντας ανησυχία για σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των εκατομμυρίων κατοίκων της ιρανικής πρωτεύουσας.

Στις 7 Μαρτίου, οι επιθέσεις σε τέσσερις εγκαταστάσεις καυσίμων, μεταξύ των οποίων οι αποθήκες Shahran, Aqdasieh, το διυλιστήριο της Τεχεράνης και η μονάδα Shahid Dolati, γέμισαν την πόλη με σύννεφα καπνού, αιθάλης και διοξειδίου του θείου.

Λίγες ώρες αργότερα, μια καταιγίδα έφερε όξινη βροχή αναμεμιγμένη με πετρελαιοειδή σωματίδια, επιδεινώνοντας την ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα.

Σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της Τεχεράνης - Οι ειδικοί προειδοποιούν

Οι κάτοικοι της πόλης, ανέφεραν πονοκεφάλους, ερεθισμούς στα μάτια και το δέρμα, καθώς και δυσκολία στην αναπνοή.

Την ίδια ώρα, ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτά μπορεί να είναι μόνο τα πρώτα συμπτώματα, με μακροπρόθεσμους κινδύνους όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, βλάβες στο DNA, γνωστική εξασθένηση και καρκίνος.

Οι εικόνες από δορυφόρους δύο και δέκα ημέρες μετά τις επιθέσεις δείχνουν ότι οι πυρκαγιές συνεχίζονταν, ιδίως στις αποθήκες Shahran και Aqdasieh, με καπνό και φλόγες να παραμένουν ορατές.

Φωτ. δορυφορική εικόνα από το τοξικό νέφος πάνω από την Τεχεράνη / Guardian

Φωτ. δορυφορική εικόνα από το τοξικό νέφος πάνω από την Τεχεράνη / Guardian

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι ο αέρας στην Τεχεράνη είναι αποπνικτικός, με σωματίδια να καλύπτουν αυτοκίνητα, δρόμους και στέγες. Οι γιατροί προτείνουν προφυλάξεις, όπως να μην παραμένουν οι πολίτες σε εξωτερικούς χώρους, να καθαρίζουν τα μολυσμένα ρούχα, να φορούν μάσκες N95 και να αποφεύγουν να στέκονται κάτω από δέντρα, καθώς η βροχή από την καταιγίδα λειτουργεί σαν «σφουγγάρι», συλλέγοντας τους ρύπους και δημιουργώντας τη λεγόμενη «μαύρη βροχή».

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, ιδιαίτερα για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με προϋπάρχουσες παθήσεις. Ο καπνός από τις πυρκαγιές μπορεί να μολύνει τον αέρα, το έδαφος, το νερό και τις καλλιέργειες, με μακροχρόνιες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και τη διατροφική ασφάλεια.



Ειδικοί σε χημεία και περιβαλλοντική υγεία επισημαίνουν ότι η έκθεση στον καπνό και τα τοξικά σωματίδια μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, μολύνσεις και μακροχρόνιες ασθένειες, ενώ οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της έκθεσης.

Με πληροφορίες από Guardian