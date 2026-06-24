Τί συμβαίνει αυτές τις μέρες με τα γλαράκια στην Αθήνα;

Τι συμβαίνει αυτές τις μέρες με τα γλαράκια στην Αθήνα;

Με νέα ανάρτηση στο Facebook, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Αθήνας, με μικρά γλάρων.

Στη δημοσίευσή της, η ΑΝΙΜΑ εξηγεί τι συμβαίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τελευταία χρόνια που οι γλάροι έχουν αποικίσει σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και ανέφερε το πρόβλημα με τις αντιδράσεις ορισμένων πολιτω΄ν που απαιτούν από τον σύλλογο να περισυλλέξει τα μικρά.

«Τι συμβαίνει αυτές τις μέρες με τα γλαράκια;», ξεκινά την ανάρτησή της η ΑΝΙΜΑ και συνεχίζει, εξηγώντας ότι: «Σε όλες τις συνοικίες του Πειραιά, στη Νέα Σμύρνη, στην Καλλιθέα, στο Μοσχάτο και στο Φάληρο... αλλά και στη Πατησίων, στη Σόλωνος, στα Σεπόλια, νεαρά γλαράκια κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια ή φωνάζουν από ακάλυπτους πολυκατοικιών τους γονείς τους. Και αν κοιτάξει κανείς πάνω, στις ταράτσες, θα δει τους ανήσυχους γονείς να πετάνε και να φωνάζουν. Ίσως να σκέπτονται κιόλας "πάλι έφυγε πρόωρα το ανυπόμονο παιδί μας". Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει».

Η ανάρτηση συνεχίζει παρουσιάζοντας τι συμβαίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

«Τα τελευταία χρόνια που οι γλάροι έχουν αποικίσει την Αθήνα, όπως και τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, τον Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, κάθε Ιούνιο και Ιούλιο επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο, και κατά συνέπεια είναι συχνοί και οι διαπληκτισμοί μας με κάποιους πολίτες που απαιτούν να μεταβούμε άμεσα και να περισυλλέξουμε το άτακτο μικρό» γράφει η ΑΝΙΜΑ για τα γλαράκια.

Όπως σημειώνει τέλος: «Η δικιά μας προσέγγιση είναι η εξής: Αν το γλαράκι είναι υγιές, χωρίς κατάγματα και τραύματα, πιάστε το με μια μεγάλη πετσέτα (ίσως χρειαστούν δύο για να το στριμώξουν) και ανεβάστε το στη ταράτσα να το βρούν οι γονείς, ή αν είναι αρκετά μεγαλωμένο και είστε κοντά στη θάλασσα, αφήστε το στην παραλία. Αν πάλι χρειάζεται περίθαλψη, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο και φέρτε το στην ΑΝΙΜΑ. Είμαστε επτά μέρες την εβδομάδα ανοιχτά ακριβώς για αυτό. Κάνουμε τα πάντα εκτός από την περισυλλογή, γιατί δεν είμαστε τόσοι ώστε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα».

Φωτ.: Facebook / ANIMA

Φωτ.: Facebook / ANIMA

Φωτ.: Facebook / ANIMA