Τι εξηγεί η «Καλλιστώ» για την αυξανόμενη παρουσία λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές

Με αφορμή δημοσιεύματα για την παρουσία αγέλης λύκων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία του νομού Αττικής αλλά και τη συνολικότερη δημόσια συζήτηση για την παρουσία λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές, η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» προχωρά σε σημαντικές διευκρινήσεις.

Η Ιπποκράτειος Πολιτεία είναι ο ορεινότερος οικισμός του νομού Αττικής, σε υψόμετρο 600 μέτρων, αποτελώντας συνέχεια της βορειανατολικής Πάρνηθας, εξηγεί η «Καλλιστώ» και συνεχίζει, αναφέροντας τους λόγους που η παρουσία λύκων στην Πάρνηθα, αυξάνεται με τα χρόνια.

«Η επανεμφάνιση του λύκου στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας την τελευταία δεκαετία αποτελεί φυσικό επακόλουθο της επανάκαμψης του είδους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα του καθεστώτος προστασίας του, μετά από δεκαετίες κυνηγητού και εκστρατειών εξόντωσής του από τον άνθρωπο» αναφέρει.

«Στην Ελλάδα, κύριες πηγές τροφής του λύκου αποτελούν οι πληθυσμοί των άγριων οπληφόρων, όπου αυτοί εντοπίζονται, όπως το ζαρκάδι, το ελάφι και ο αγριόχοιρος, καθώς επίσης και κτηνοτροφικά ζώα, αδέσποτα ζώα, σκουπίδια, νεκρά κτηνοτροφικά ζώα που απορρίπτονται σε παράνομες χωματερές», προσθέτει η «Καλλιστώ».

Για τις απρόκλητες επιθέσεις λύκων

Όσο για τις απρόκλητες επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους, η οργάνωση εξηγεί, ότι «είναι υπαρκτό αλλά πολύ σπάνιο φαινόμενο στις ανεπτυγμένες χώρες του 20ού και 21ου αιώνα. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, όπου ζουν πάνω από 62.000 λύκοι κοντά σε περιοχές με εκατομμύρια κατοίκους, οι επιθέσεις λύκων που καταλήγουν σε τραυματισμό ή θάνατο είναι ελάχιστες. Το πρόσφατο περιστατικό με επίθεση λύκου σε μικρό παιδί στην περιοχή της Χαλκιδικής αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, για αυτόν τον λόγο η αρμόδια Διεύθυνση Δασών έχει εγκρίνει την πραγματοποίηση επιχείρησης για την σύλληψη και απομάκρυνση του, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα πεδίου στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη διαθεσιμότητα απορριμμάτων που περιείχαν ζωικά υπολείμματα σε πάρα πολλούς ανοιχτούς κάδους, ενώ οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν πολύ αργά για την παρουσία του ζώου στην περιοχή και την εξοικείωση που είχε ήδη αποκτήσει.

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση “Καλλιστώ”, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό έργο Life Wild Wolf, συμμετέχει στην δημιουργία ενός διεθνούς πρωτοκόλλου, το οποίο περιλαμβάνει διαβάθμιση ανά περιστατικό εμφάνισης και αλληλεπίδρασης ενός ή περισσότερων λύκων κοντά σε ανθρώπινη δραστηριότητα, ώστε να αξιολογείται η σημασία του κάθε περιστατικού.

Η επάνοδος του λύκου σε πολλές περιοχές απαιτεί τη σύνταξη και εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου που θα εστιάζει στην ενημέρωση των κατοίκων, την αντιμετώπιση της εξοικείωσης λύκων με τον άνθρωπο, με την διαχείριση τέτοιων περιστατικών μέσω ειδικού μηχανισμού (π.χ. Ομάδα Άμεσης Επέμβασης), αλλά και την διάδοση και εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση “Καλλιστώ”, σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία, τις Μονάδες Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους κατοίκους της κάθε περιοχής, είναι πάντα διαθέσιμη για την έγκυρη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, ώστε να μην προκαλείται φόβος και πανικός, αρκετές φορές εύλογα.

Για να μπορέσουν τα πρωτόκολλα να εφαρμοστούν με συνέπεια και συνέχεια είναι αναγκαίο να ενισχυθούν με προσωπικό και να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι Δασικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου καταγράφεται παρουσία ειδών της άγριας πανίδας, όπως λύκου ή αρκούδας.

Για τον επικίνδυνο μύθο των απελευθερώσεων. Για ακόμη μια φορά διατυπώνονται από πολίτες, αλλά και από κατέχοντες σταθερό δημόσιο βήμα, ανυπόστατες διαδόσεις περί “απελευθέρωσης άγριων ζώων από τους οικολόγους”. Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει όλες οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που ασχολούνται με την άγρια ζωή, οι πληθυσμοί των ζώων παρουσιάζουν φυσιολογικές αυξήσεις ή μειώσεις στον πληθυσμό τους από χρονιά σε χρονιά, αυτό είναι μέρος του φυσικού κύκλου της ζωής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πληθυσμοί άγριων ζώων δείχνουν μια τοπική αύξηση, λόγω αλλαγών στις φυσικές ισορροπίες ή στις ανθρωπογενείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν.