Τι είναι το «πτηνό του Ιησού» και γιατί ονομάστηκε έτσι;

Με αφορμή τη φωτογραφία που δημοσίευσε το National Geographic, στην οποία ένα αρσενικό αφρικανικό τζακάνα προστατεύει τον νεοσσό του στον ποταμό Τσόμπε της Ναμίμπιας, το εντυπωσιακό αυτό πτηνό βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Το αφρικανικό τζακάνα ζει στην υποσαχάρια Αφρική και συναντάται σε υδάτινα οικοσυστήματα, όπως πλημμυρισμένοι λειμώνες, έλη, λίμνες και ρηχές υδάτινες εκτάσεις. Σύμφωνα με το National Geographic, τα αρσενικά του είδους αναλαμβάνουν συνήθως τη φροντίδα των νεοσσών και μπορούν ακόμη και να τους μεταφέρουν προστατευμένους κάτω από τις φτερούγες τους, όπως φαίνεται και στη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Γιατί το τζακάνα αποκαλείται «πτηνό του Ιησού»;

Το αφρικανικό τζακάνα είναι γνωστό και ως «πουλί του Ιησού», ένας χαρακτηρισμός που οφείλεται στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο κινείται.

Όπως εξηγεί το National Geographic, τα εξαιρετικά μακριά πόδια και τα νύχια του επιτρέπουν στο πτηνό να περπατά πάνω σε φύλλα νούφαρων και στην επιπλέουσα βλάστηση που καλύπτει την επιφάνεια του νερού. Η εικόνα που δημιουργείται δίνει την εντύπωση ότι το πουλί περπατά πάνω στο νερό, γεγονός που του χάρισε το χαρακτηριστικό αυτό προσωνύμιο.

Η ικανότητα αυτή επιτρέπει στο αφρικανικό τζακάνα να κινείται με ευκολία πάνω από τη βλάστηση που επιπλέει σε λίμνες, έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις της υποσαχάριας Αφρικής, χωρίς να βυθίζεται. Το National Geographic επισημαίνει επίσης ότι τα αρσενικά δεν περιορίζονται μόνο στην προστασία των μικρών τους, αλλά μπορούν ακόμη και να τα μεταφέρουν κάτω από τις φτερούγες τους, προσφέροντάς τους ασφάλεια όσο μετακινούνται μέσα στους υγροτόπους.