Τι είναι οι θερμικοί θόλοι και γιατί κάνουν τους καύσωνες πιο επικίνδυνους

Οι παρατεταμένοι καύσωνες που δοκιμάζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο συνδέονται συχνά με τους λεγόμενους θερμικούς θόλους, ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο που παγιδεύει ζέστη και υγρασία πάνω από μεγάλες περιοχές.

Οι θερμικοί θόλοι μπορούν να κάνουν τις ήδη υψηλές θερμοκρασίες ακόμη πιο ακραίες και να κρατήσουν τη ζέστη για περισσότερες ημέρες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όσο ο πλανήτης θερμαίνεται, τα επεισόδια αυτά γίνονται πιο συχνά και πιο έντονα.

Πώς δημιουργείται ένας θερμικός θόλος

Στην πράξη, ένας θερμικός θόλος είναι ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων που εγκαθίσταται πάνω από μια περιοχή. Η θερμή αέρια μάζα κινείται προς βορρά, ο αέρας βυθίζεται, η πίεση αυξάνεται και η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Η Τζένιφερ Φράνσις, κλιματολόγος στο Woodwell Climate Research Center, εξηγεί ότι η εικόνα του «θόλου» χρησιμοποιείται επειδή ο πολύ θερμός αέρας διαστέλλεται. Ετσι, τα στρώματα της ατμόσφαιρας πάνω από την περιοχή διογκώνονται προς τα πάνω, ενώ η ζέστη εγκλωβίζεται κοντά στην επιφάνεια.

Το αποτέλεσμα είναι ένας καύσωνας με διάρκεια. Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για πολλές ημέρες και, όταν υπάρχει αυξημένη υγρασία, η επιβάρυνση για τον ανθρώπινο οργανισμό γίνεται μεγαλύτερη.

Το 2026 έχει ήδη δώσει αρκετά παραδείγματα. Τον Μάρτιο, οι ηπειρωτικές ΗΠΑ κατέγραψαν τον πιο ασυνήθιστα θερμό μήνα σε 132 χρόνια μετρήσεων, με ακραίες θερμοκρασίες πρώτα στα νοτιοδυτικά και στη συνέχεια σε άλλες περιοχές της χώρας. Τον Μάιο, η ζέστη επηρέασε το Roland Garros στη Γαλλία και τμήματα της Ινδίας.

Από τα μέσα Ιουνίου, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές έφτασαν περίπου τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, η ακραία ζέστη απασχολεί έντονα και τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Στις ΗΠΑ, μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας αναμένεται να επηρεαστεί από παρατεταμένο κύμα ζέστης τις επόμενες ημέρες, ενώ στα νοτιοδυτικά οι θερμοκρασίες κινούνται ήδη κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου και μπορεί να επεκταθούν σε άλλες περιοχές έως την αργία της 4ης Ιουλίου.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Η επιστημονική εικόνα είναι σαφής. Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι καύσωνες γίνονται πιο έντονοι, πιο συχνοί και διαρκούν περισσότερο.

Η Φράνσις συνδέει ευθέως τα φαινόμενα αυτά με την κλιματική κρίση. Οπως σημειώνει, η μακροχρόνια χρήση ορυκτών καυσίμων και η αποψίλωση δασών έχουν αυξήσει τη συγκέντρωση αερίων που παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι θερμικοί θόλοι λειτουργούν σαν ενισχυτές. Δεν δημιουργούν απλώς ζεστές ημέρες, αλλά μπορούν να παρατείνουν την έκθεση σε θερμοκρασίες που δυσκολεύουν το σώμα να επανέλθει, ειδικά όταν οι νύχτες παραμένουν θερμές.

Τι πρέπει να προσέχουμε στον καύσωνα

Οι ειδικοί συστήνουν καλή ενυδάτωση και περιορισμό της έκθεσης στη ζέστη, ιδιαίτερα τις πιο θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να αποφεύγεται όταν η θερμοκρασία και η υγρασία είναι υψηλές.

Σημαντική είναι και η αναζήτηση δροσερού χώρου. Η σκιά, οι κλιματιζόμενοι χώροι και τα κέντρα δροσιάς που διαθέτουν ορισμένες πόλεις μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης.

Η δυσκολία με τους θερμικούς θόλους είναι ότι η ζέστη συχνά δεν υποχωρεί αρκετά ούτε τη νύχτα. Αυτό στερεί από τον οργανισμό τον χρόνο που χρειάζεται για να ανακάμψει και αυξάνει τον κίνδυνο για ηλικιωμένους, παιδιά, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας.

Η παραμονή σε δροσερό περιβάλλον, τα συχνά διαλείμματα, το νερό και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις ώρες αιχμής της ζέστης είναι τα βασικά μέτρα προστασίας όταν ένας θερμικός θόλος κρατά τον καύσωνα πάνω από μια περιοχή.

Με πληροφορίες από Associated Press