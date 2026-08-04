Θεσσαλονίκη: Έβαψαν χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά

Περιστατικό κακοποίησης ζώων σημειώθηκε στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων εντόπισαν τέσσερις χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Η υπόθεση έγινε γνωστή έπειτα από καταγγελία πολιτών για κατοικία στην οποία διατηρούνταν πέντε χελώνες σε αυλή. Οι διασώστες μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν μεταφέρει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, θεωρώντας πως τα προστάτευαν.

Ωστόσο, οι ειδικοί τους εξήγησαν ότι οι χελώνες είναι άγρια ζώα και ο φυσικός τους χώρος είναι το δάσος. Παράλληλα, επισήμαναν ότι η παραμονή τους σε κατοικίες μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς ενδέχεται να μεταφέρουν βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία ενημέρωσης του Δασαρχείου για την καταγραφή και την επανένταξη των πέντε χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον, τα μέλη της ομάδας εντόπισαν στην αυλή γειτονικής κατοικίας ακόμη τέσσερις χελώνες, οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Έχει ενημερωθεί εισαγγελέας για την υπόθεση με τις χελώνες

Οι διασώστες παρέλαβαν άμεσα τα ζώα και τα μετέφεραν στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, όπου υποβάλλονται σε ειδική φροντίδα και καθαρισμό. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η λαδομπογιά είναι τοξική και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις χελώνες, καθώς το κέλυφός τους αποτελεί ζωντανό ιστό και όχι ένα άψυχο περίβλημα.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν οι βαμμένες χελώνες και αναζητούν τους υπεύθυνους για την κακοποίησή τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ