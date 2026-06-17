Τεράστια έκταση στη Δυτική Ανταρκτική παραμένει χώρις πάγο παρά τον χειμώνα

Μια τεράστια έκταση θαλάσσιου πάγου στη Δυτική Ανταρκτική δεν έχει ξαναπαγώσει μετά από ένα ασυνήθιστο κύμα ζέστης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο Νότιο Ημισφαίριο, προκαλώντας ανησυχία στους επιστήμονες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Χιονιού και Πάγου (NSIDC) του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ, μια περιοχή θαλάσσιου πάγου έκτασης περίπου 388.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περίπου όσο η πολιτεία της Μοντάνα στις ΗΠΑ, παραμένει χωρίς πάγο, παρότι αυτή την εποχή του χρόνου θα έπρεπε ήδη να έχει παγώσει.

«Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αλλά όχι απρόσμενη εξέλιξη, αν λάβουμε υπόψη τις μεγάλες αλλαγές που παρατηρούνται στην Ανταρκτική και ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή την τελευταία δεκαετία», δήλωσε ο καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, Τσακ Άμσλερ.

A massive chunk of sea ice in West Antarctica has not refrozen following a winter heatwave in the region – a dramatic change that could further contribute to global sea level rise, experts told ABC News. https://t.co/wXoyxwbfhD — ABC News (@ABC) June 17, 2026

Περίπου 50% χαμηλότερα από τον μέσο όρο τα επίπεδα θαλάσσιου πάγου στη Δυτική Ανταρκτική

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι κάθε χρόνο ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής επεκτείνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και συρρικνώνεται το καλοκαίρι. Ωστόσο, από το 2015 και μετά παρατηρείται μια νέα τάση, με ολοένα μικρότερες ποσότητες πάγου να επανασχηματίζονται λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα και της θάλασσας.

Ο Πίτερ Νεφ, επιστήμονας που μελετά παγετώνες, από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα εκτιμά ότι τα επίπεδα θαλάσσιου πάγου στη Δυτική Ανταρκτική είναι φέτος περίπου 50% χαμηλότερα από τον μέσο όρο.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω της σημασίας του Παγετωνικού Καλύμματος της Δυτικής Ανταρκτικής. Σύμφωνα με μελέτη του 2025 από τη Διεθνή Συνεργασία για τον Παγετώνα Θουέιτς, εάν το κάλυμμα αυτό κατέρρεε πλήρως, θα μπορούσε να συμβάλει σε άνοδο της παγκόσμιας στάθμης των θαλασσών κατά περισσότερο από τρία μέτρα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα φετινά επίπεδα θαλάσσιου πάγου ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και το αρνητικό ρεκόρ που καταγράφηκε το 2025. Ήδη τα δύο τελευταία χρόνια η περιοχή εμφανίζει από τις χαμηλότερες εκτάσεις θαλάσσιου πάγου που έχουν ποτέ καταγραφεί.

A massive chunk of sea ice in West Antarctica has not refrozen following a winter heatwave in the region – a dramatic change that could further contribute to global sea level rise, experts told ABC News. https://t.co/IiWCehX8t0 — ABC News (@ABC) June 16, 2026

Οι πιθανές αιτίες για το φαινόμενο στη Δυτική Ανταρκτική

Πιθανές αιτίες του φαινομένου θεωρούνται η ενίσχυση των δυτικών ανέμων, που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και οι μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται ο ωκεανός σε αυτούς τους ανέμους.

Παράλληλα, οι θερμοκρασίες στην περιοχή παραμένουν ασυνήθιστα υψηλές. Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στη Θάλασσα Μπέλινγκσχαουζεν ήταν από 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η θερμοκρασία του αέρα αναμένεται να ξεπεράσει τον μέσο όρο έως και κατά 10 βαθμούς Κελσίου.

Η απουσία θαλάσσιου πάγου δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Ο λευκός πάγος αντανακλά μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πίσω στο διάστημα. Όταν λείπει, η σκοτεινή επιφάνεια του ωκεανού απορροφά περισσότερη θερμότητα, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον σχηματισμό νέου πάγου.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή και τον παγετώνα Θουέιτς, γνωστό και ως «Παγετώνα της Αποκάλυψης», ο οποίος ήδη ευθύνεται για περίπου το 4% της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με τον Νεφ, η αποσύνθεση του πλωτού παγοκαλύμματός του έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες και τμήμα του ενδέχεται να αποκολληθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Ανταρκτική Χερσόνησος θερμαίνεται περίπου πέντε φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Το πιο ακραίο επεισόδιο καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2022, όταν οι θερμοκρασίες βρέθηκαν έως και 40 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

«Τα θερμά επεισόδια αναμένεται να γίνονται ολοένα και συχνότερα», προειδοποιεί ο Νεφ, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του θαλάσσιου πάγου της Ανταρκτικής την τελευταία δεκαετία αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα πεδία έρευνας για τους επιστήμονες του κλίματος.

Με πληροφορίες από ABC News