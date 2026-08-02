Τα βιολογικά αυγά έχουν χειρότερες επιπτώσεις στο κλίμα από τα απλά αυγά

Σύμφωνα με έρευνα, τα βιολογικά αυγά είναι διπλάσια επιβλαβή για το κλίμα σε σύγκριση με τα αυγά από κότες που ζουν σε κλουβιά.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η μετατροπή ολόκληρης της παραγωγής αυγών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε βιολογικό μοντέλο ελεύθερης εκτροφής θα οδηγούσε σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμες με 2.316.000 τόνους CO2 (tCO2e), ενώ η παραγωγή μέσω ενός συστήματος αποκλειστικά με κλουβιά εκπέμπει περίπου 1.184.000 tCO2e.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα βιολογικά μοντέλα ελεύθερης εκτροφής απαιτούν περισσότερες κότες για την παραγωγή του ίδιου αριθμού αυγών, καθώς τα πουλερικά που ζουν σε κλουβιά τείνουν να είναι πιο αποδοτικά.

Η βιολογική παραγωγή ελεύθερης βοσκής σημείωσε επίσης τα χειρότερα αποτελέσματα όσον αφορά τον κίνδυνο ευτροφισμού των υδάτων, οξίνισης και χρήσης γης. Η θνησιμότητα των κοτόπουλων ήταν επίσης υψηλότερη στη βιολογική εκτροφή ελεύθερης βοσκής, ανέφεραν οι ερευνητές.

Ωστόσο, η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από το 2009-2010, κάτι που οι ερευνητές αναγνώρισαν ως περιορισμό, καθώς δεν αποτύπωναν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγή αυγών. Η έρευνα επίσης δεν έλαβε υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τα φυτοφάρμακα ή τη βιοποικιλότητα.

Τι εντόπισε η έρευνα για τα αυγά και την παραγωγή τους

Οι κότες παραγωγής αυγών αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ζώων που εκτρέφονται σε κλουβιά σε όλο τον κόσμο, ενώ η παγκόσμια κατανάλωση αυγών αυξάνεται, γεγονός που καθιστά τη μεταχείρισή τους ένα σημαντικό ζήτημα ευζωίας, δήλωσε η Δρ Χάριετ Μπάρτλετ, μία από τις συγγραφείς της μελέτης.

«Θα έλεγα ότι ίσως αποτελεί και ένα μικρό «τυφλό σημείο» όταν μιλάμε για βιωσιμότητα», πρόσθεσε. «Το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα λαμβάνουν λίγο περισσότερη προσοχή όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ η [παραγωγή αυγών] δεν έχει ερευνηθεί εξίσου».

Η Μπάρτλετ είναι ανώτερη ερευνητική συνεργάτιδα στο Smith School of Enterprise and the Environment του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και έχει μελετήσει στο παρελθόν τις μεθόδους της βιομηχανικής κτηνοτροφίας.

Στην τελευταία μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Royal Society Open Science», η Μπάρτλετ και οι συνεργάτες της εξέτασαν δεδομένα από πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να υπολογίσουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, χρήση γης και είδη ρύπανσης. Εξέτασαν επίσης δείκτες ευζωίας, όπως η θνησιμότητα και ο αριθμός των πουλερικών που απαιτούνται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου αριθμού αυγών.

«Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε ορισμένα μοντέλα για να υπολογίσουμε αυτά τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα όσον αφορά την ευζωία», είπε.

«Διαπιστώσαμε μια σημαντική αντιπαράθεση», πρόσθεσε η Μπάρτλετ. «Πρόκειται για το γεγονός ότι οι τύποι εκμεταλλεύσεων που γενικά θεωρούνται καλύτεροι για την ευζωία των ζώων, όπως οι βιολογικές και οι εκμεταλλεύσεις ελεύθερης βοσκής, μπορεί στην πραγματικότητα να απαιτούν περισσότερα πουλερικά για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας αυγών, επειδή είναι λιγότερο αποδοτικές και μπορεί να έχουν μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Ωστόσο, η Μπάρτλετ ανέφερε ότι η έρευνα δεν παρουσίασε την πλήρη εικόνα όσον αφορά την βιομηχανική κτηνοτροφία. «Η βιολογική παραγωγή θα μπορούσε να αποδειχθεί καλύτερη όσον αφορά την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων, ίσως και τη βιοποικιλότητα στο αγρόκτημα», είπε.

Ο Λι Χολντστοκ, επικεφαλής ρυθμιστικών και εμπορικών υποθέσεων στη Soil Association Certification, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η έρευνα «αναδεικνύει ορισμένες σημαντικές αντισταθμίσεις», αλλά έδωσε μια «ατελή εικόνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

«Ενώ τα εντατικά συστήματα μπορούν να έχουν χαμηλότερες εκπομπές ανά μονάδα παραγωγής, επειδή τα πουλερικά αξιοποιούν την τροφή πιο αποδοτικά, αυτό αντανακλά μόνο ένα μέρος της εικόνας», είπε ο Χολντστοκ. «Ένα πραγματικά βιώσιμο σύστημα διατροφής πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στη φύση, την υγεία του εδάφους, την ποιότητα του νερού, τη χρήση συνθετικών εισροών και την ευημερία των ζώων».

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι εκπέμπονται 1.439.000 tCO2e υπό το ισχύον καθεστώς, στο οποίο η παραγωγή αυγών κατανέμεται μεταξύ συστημάτων κλουβιών, συστημάτων στέγασης σε στάβλους, συστημάτων ελεύθερης βοσκής μη βιολογικής παραγωγής και συστημάτων ελεύθερης βοσκής βιολογικής παραγωγής.

Με πληροφορίες από Guardian