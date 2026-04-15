Συναγερμός για νεκρά ψάρια στη λίμνη Παμβώτιδα

Νεκρά ψάρια ξενικού είδους πεταλούδα εντοπίστηκαν στη λίμνη Παμβώτιδα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου -OΦΥΠΕΚΑ, κατά τις πρόσφατες περιπολίες και αυτοψίες της μονάδας που είναι υπεύθυνη για την Ήπειρο εντοπίστηκαν στη λίμνη Παμβώτιδα (GR2130005 ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) του δικτύου NATURA, νεκρά άτομα ψαριών του ξενικού είδους πεταλούδα (Carassius gibelio).

Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση της μονάδας, στο Facebook, όπου δημοσίευσε και σχετικά στιγμιότυπα, ο μεγαλύτερος όγκος διαπιστώθηκε ότι ήταν κοντά στο λιμανάκι στη Γαριβάλδη.

Μετά τον εντοπισμό των ψαριών, πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνουν και απαραίτητες αναλύσεις με σκοπό τον προσδιορισμό των αιτιών του φαινομένου, ενώ εξετάζονται και οι φυσικοχημικές παράμετροι της λίμνης.

Η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, τόνισε, ότι παρακολουθεί το φαινόμενο διαρκώς και βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς, όπως το Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου, το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΕΛΚΕΘΕ, για ενημέρωση και συντονισμό ενεργειών.

Η προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και της βιοποικιλότητάς της αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα της Μονάδας Διαχείρισης Π.Π. Ηπείρου η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου.