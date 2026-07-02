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Σύμη: Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία και κολύμπησε δίπλα σε λουόμενους

Η φώκια κολύμπησε κοντά στην ακτή σε παραλία της Σύμης, χαρίζοντας ένα όμορφο θέαμα στους λουόμενους

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΚΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΗ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Μία φώκια έκανε την εμφάνιση της στη Σύμη και κολύμπησε δίπλα σε λουόμενους στην παραλία Μαραθούντας.

Η φώκια κολύμπησε σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Σύμφωνα με βίντεο του Symi Tv, το θαλάσσιο θηλαστικό κινήθηκε ήρεμα στα καταγάλανα νερά, περνώντας δίπλα από τους λουόμενους που παρακολουθούσαν με έκπληξη.

Το μεγάλο μέγεθος της φώκιας τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκόενων, ενώ λίγο πριν απομακρυνθεί σε πιο ήσυχο σημείο της παραλίας έκανε βουτιά.

Η εμφάνιση της φώκιας προκάλεσε ενθουσιασμό στην παραλία, με αρκετούς να απαθανατίζουν την στιγμή με τα κινητά τους.

@symitv

Μια φώκια στην παραλία της Μαραθουντας στη Σύμη

♬ πρωτότυπος ήχος - Symi Tv
Περιβάλλον

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