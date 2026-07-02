Σύμη: Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία και κολύμπησε δίπλα σε λουόμενους

Μία φώκια έκανε την εμφάνιση της στη Σύμη και κολύμπησε δίπλα σε λουόμενους στην παραλία Μαραθούντας.

Η φώκια κολύμπησε σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Σύμφωνα με βίντεο του Symi Tv, το θαλάσσιο θηλαστικό κινήθηκε ήρεμα στα καταγάλανα νερά, περνώντας δίπλα από τους λουόμενους που παρακολουθούσαν με έκπληξη.

Το μεγάλο μέγεθος της φώκιας τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκόενων, ενώ λίγο πριν απομακρυνθεί σε πιο ήσυχο σημείο της παραλίας έκανε βουτιά.

Η εμφάνιση της φώκιας προκάλεσε ενθουσιασμό στην παραλία, με αρκετούς να απαθανατίζουν την στιγμή με τα κινητά τους.

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